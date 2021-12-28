"Москва и мир": минимум новых случаев COVID-19 в России и всплеск заражений во Франции

28 декабря, 21:35
Сделать прививку от коронавируса в столице можно будет в новогодние праздники, в том числе 31 декабря. Выходным днем для пунктов вакцинации станет только 1 января. Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова также сообщила, что москвичи в эти дни с 11:00 до 18:00 смогут пройти экспресс-тест на COVID-19. Каждый четвертый вакцинированный житель столицы выбрал для прохождения вакцинации одно из популярных общественных мест. Сделать прививку в ГУМе, торговых центрах и некоторых офисах "Мои документы" можно в удобное для себя время и без предварительной записи. Ждут горожан также мобильные бригады на семи транспортно-пересадочных узлах и в вестибюлях пяти станций метро.
В России зафиксировали минимум новых заражений коронавирусом за три месяца. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 22 тысяч человек. Лидером по заболеваемости вместо Москвы теперь стал Санкт-Петербург – более 1 700 новых пациентов с коронавирусом. В некоторых регионах начали снимать ограничения. В Крыму больше нет запрета на посещение общественных мест без документов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Посещать общественные места без QR-кода теперь можно в Севастополе. Сертификаты также отменили в Свердловской области. Без них пустят в салоны красоты, фитнес-центры и магазины. Свободно можно будет пройти и в храмы на Рождество. Это касается всей страны.
В то же время Франция ужесточает ограничительные меры. В стране зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу – более 100 тысяч новых случаев заболевания за сутки. По новым правилам, ношение масок на улице станет обязательным с 3 января. В кинотеатрах, спортзалах и в общественном транспорте запретят употреблять еду и напитки. На массовых мероприятиях в помещениях смогут присутствовать максимум 2 тысячи человек, на улице – не более 5 тысяч. Кроме того, в стране сокращается срок ревакцинации – с четырех месяцев до трех.
В Греции после праздников также введут новые правила. Маски высокой степени защиты станут обязательны для ношения в магазинах, общественном транспорте, ресторанах и кафе. Общепиту придется закрываться в полночь, а трибуны стадионов будут заполнять лишь на 10%. В Берлине пользоваться автобусами и метро, приезжать в офис на работу теперь могут только привитые или переболевшие коронавирусом. Также подойдет ПЦР-тест, который действует только 24 часа.
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