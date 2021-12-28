"Москва и мир": вакцинация в новогодние праздники и всплеск заболеваемости в Нью-Йорке

Сделать прививку от коронавируса в столице можно будет в новогодние праздники, в том числе 31 декабря. Выходным для пунктов вакцинации станет только 1 января. Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова также сообщила, что москвичи в эти дни с 11 часов до 6 вечера смогут пройти экспресс-тест на COVID-19.

Кстати, каждый 4 вакцинированный житель столицы выбрал для прохождения процедуры именно одно из популярных общественных мест. Сделать прививку в ГУМе, торговых центрах и некоторых офисах "Мои документы" можно в удобное для себя время и без предварительной записи. Ждут горожан так же мобильные бригады на семи транспортно-пересадочных узлах и в вестибюлях пяти станций метро. Ранее Анастасия Ракова рассказала, что за этот год почти 1,5 миллиона пожилых горожан прошли вакцинацию от COVID-19. Каждый третий из них уже получил бустерный укол.

В России зафиксировали минимум новых заражений коронавирусом за три месяца. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 22 тысяч человек. Лидером по заболеваемости вместо Москвы теперь стал Санкт-Петербург. Там выявлено более 1700 новых пациентов с коронавирусом.

Тем временем в некоторых регионах начали снимать ограничения. Так, в Крыму больше нет запрета на посещение общественных мест без документов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Это касается, в том числе, общепита, кинотеатров и музеев. Посещать общественные места без QR-кода теперь можно в Севастополе. Сертификаты также отменили в Свердловской области. Без них пустят в салоны красоты, фитнес-центры, магазины.

Свободно можно будет пройти и в храмы на Рождество, но, конечно, при соблюдении санитарных мер. Это касается всей страны. Однако верующим, которые почувствуют у себя признаки простудных заболеваний, настоятельно рекомендуют остаться дома и следить за трансляциями служб на телевидении или в интернете.

Власти Нью-Йорка обязали всех жителей пройти вакцинацию от коронавируса. Выполнить это требование должны даже дети старше пяти лет. Это вынужденные меры. Город переживает всплеск заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе был поставлен антирекорд. При этом очередей у прививочных пунктов не наблюдалось. Теперь без сертификата о прививке в Нью-Йорке нельзя будет выйти на работу ни в государственные, ни в частные компании. Для непривытых закроют доступ в рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Ужесточает ограничительные меры и Дания. Все въезжающие в страну теперь обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Правило будет действовать минимум три недели. А вот власти Англии обещают, что не будут ужесточать эпидемиологические меры. По крайней мере, на время зимних праздников. При этом медики утверждают, что именно прошедшее Рождество было отмечено в стране рекордным количеством новых случаев коронавируса. За сутки выявили более 120 тысяч новых зараженных.