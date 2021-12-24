"Москва и мир": тариф платной парковки в столице и хроника коронавируса

В Москве изменилась стоимость платной парковки. Максимальный тариф повысился до 450 рублей в час. Планируется, что благодаря этому разгрузятся некоторые центральные улицы. В том числе, Большая Никитская, Неглинная, Театральная площадь. А на парковках, где постоянно свободны около половины мест, стоимость, наоборот, снизили.



Жертвами коронавируса за последние сутки в России стали 998 человек. Впервые с 18 октября этот показатель оказался ниже тысячи. Начали снижаться и показатели заболеваемости. Если вчера диагноз поставили более 25 половиной тысячам пациентов, то сегодня таких почти на тысячу меньше. В Москве власти оценивают ситуацию как стабильную.

Коронавирус начал новое наступление на Италию. За сутки в стране заболели около 44,5 тысяч человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. При этом, республика соблюдает одни из самых строгих в Европе мер по борьбе с распространением вируса. Например, там вновь ввели обязательное ношение масок даже на улице.