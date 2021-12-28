"Москва и мир": запуск юбилейного электробуса и ужесточение ограничений во Франции

В столице запустили юбилейный, тысячный электробус. Его оформление посвятили экологии и "зеленым" облигациям. Это долговые ценные бумаги, которые направлены на решение природоохранных проблем. По городу будут курсировать три таких электробуса. В Дептрансе подсчитали, что за три месяца они перевезут около 400 тысяч человек. А в новом году парк еще пополнится таким видом транспорта.

В Бурятии сообщили, что отопление и горячее водоснабжение в Улан-Удэ восстановлены, в том числе и в детских садах. На теплоэлектроцентрали работают пять котлов, еще один в резерве. Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков. ЧП на ТЭЦ случилось 23 декабря. Из-за короткого замыкания там произошел пожар. Через 2,5 часа его удалось потушить. Однако была приостановлена работа четырех отопительных котлов и турбогенератора. В результате пришлось понизить температуру горячей воды в домах, а также в школах, детских садах и больницах. Почти 800 домов остались без тепла, а температура воздуха в тот день была минус 26 градусов. Проблему обсудили на итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина. Президент обещал разобраться. Также из-за ЧП вынужден был вернуться из рабочей поездки в Сирию глава Бурятии Сергей Цыденов.

Франция ужесточает ограничительные меры. В стране новый антирекорд по заражению COVID-19 – более 100 тысяч новых случаев заболевания в сутки. По новым правилам ношение масок на улице станет обязательным с 3 января. Кроме того, в стране сокращается срок ревакцинации – с четырех месяцев до трех. А QR-коды начнут выдаваться лишь тем, кто сделал прививку. В Греции новые правила тоже введут после праздников. Маски высокой степени защиты станут обязательны для ношения в магазинах, общественном транспорте, ресторанах и кафе. Общепиту придется закрываться в полночь, а трибуны стадионов будут заполнять лишь на 10%. В Берлине усиление мер откладывать не стали. Пользоваться автобусами и метро, а также приезжать в офис на работу теперь могут только привитые или переболевшие коронавирусом немцы. Также подойдет ПЦР-тест. Но он действует только 24 часа и по нему нельзя попасть в непродовольственный магазин или в кино. Также в новогоднюю ночь в Берлине запретили массовые гуляния.