"Москва и мир": акция по сбору елок в Московском зоопарке и вакцинация в Нью-Йорке

Московский зоопарк запустил новогоднюю акцию по сбору хвойных деревьев. Ими украсят вольеры, а для некоторых обитателей они станут новой игрушкой или полезным лакомством. Подарков ждут панды Жуи и Диндин, а также крупные кошки. Хвойные деревья включат в меню винторогих козлов, голубых баранов, азиатских слонов, капибар и альпак. Для них ели не только еда, в хвое содержится витамин C, каротин и полезные аминокислоты.

Желающих принести деревья предупредили, что их принимают до 20 января и только от компаний. Это делается из соображений безопасности: на ветках елей, которые стоят в квартирах, часто остаются фрагменты игрушек, мишуры и искусственного снега.

Такие деревья лучше отнести после праздников в один из специальных пунктов. В городе их будет более 500.

В рамках проекта "Елочный круговорот" пункты откроют по всей Москве уже 2 января. Они будут работать до конца зимы.

Власти Нью-Йорка обязали всех жителей пройти вакцинацию от коронавируса. Выполнить это требование должны в том числе дети старше пяти лет. Это вынужденные меры. Город переживает всплеск заболеваемости ковидом. На прошлой неделе был поставлен антирекорд. При этом очередей у прививочных пунктов не наблюдалось.

Теперь без сертификата о прививке в Нью-Йорке нельзя будет выйти на работу ни в государственные, ни в частные компании. Для непривитых закроют доступ в рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Ужесточает ограничительные меры и Дания. Все въезжающие в страну теперь обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Правило будет действовать минимум три недели. А вот власти Англии обещают, что не будут ужесточать эпидемиологические меры. По крайней мере, на время зимних праздников. При этом медики утверждают, что именно прошедшее Рождество было отмечено в стране рекордным количеством новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали более 120 тысяч новых зараженных.

Более одного 1,4 миллиона пожилых москвичей сделали прививку от коронавируса за этот год. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что каждый третий пенсионер прошел повторную вакцинацию.

Москвичи старше 65 лет, которые сделают первую прививку до 31 декабря, а потом завершат вакцинацию вторым компонентом, получают набор "С заботой о здоровье". Те, кто уже вакцинировались полностью или прошли ревакцинацию, могут до конца года выбрать вместо подарка денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Что касается коллективного иммунитета в столице, то он находится на уровне 72 процентов. Об этом говорят данные сайта стопкоронавирус.рф. Чтобы жители столицы могли сделать прививку и на праздниках, пункты вакцинации продолжат работать в Москве в течение всех новогодних каникул. Выходным станет только 1 января.