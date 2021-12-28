"Москва и мир": БКЛ и вакцинация в Нью-Йорке

Оставшиеся участки Большой кольцевой линии построены почти на две трети. Сейчас идут работы на восточном отрезке, он состоит из четырех станций и на северо-восточном возводят три платформы. Кроме того, продолжается реконструкция двух станций бывшей Каховской линии. Это необходимо для их интеграции в состав БКЛ.

По темпам строительства лидирует северо-восточный участок, он готов на 85%. Так, на станции "Марьина Роща" на днях уже запустили самые длинные в городе 135-метровые эскалаторы.

Закончить проект строители планируют через год, но благодаря взятым темпам, кольцо сможет замкнуться уже в следующем году. Кроме того, к 2025 году в столичной подземке появится еще 27 станций. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев. Он отметил, что среди новых проектов в приоритете возведение Троицкой и Бирюлевской линий.

Власти Нью-Йорка обязали всех жителей пройти вакцинацию от коронавируса. Выполнить это требование должны даже дети старше пяти лет. Это вынужденные меры. Город переживает всплеск заболеваемости ковидом. На прошлой неделе был поставлен антирекорд. При этом очередей у прививочных пунктов не наблюдалось.

Теперь без сертификата о прививке в Нью-Йорке нельзя будет выйти на работу ни в государственные, ни в частные компании. Для непривитых закроют доступ в рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Ужесточает ограничительные меры и Дания. Все въезжающие в страну теперь обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Правило будет действовать минимум три недели. А вот власти Англии обещают, что не будут ужесточать эпидемиологические меры. По крайней мере, на время зимних праздников. При этом медики утверждают, что именно прошедшее Рождество было отмечено в стране рекордным количеством новых случаев коронавируса. За сутки зафиксировали более 120 тысяч новых зараженных.

Режим ЧС, введенный из-за пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ, отменен. В правительстве Бурятии сообщили, что отопление и горячее водоснабжение в городе восстановлены, в том числе в детских садах. На теплоэлектроцентрали сейчас работают пять котлов, еще один – в резерве. Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков.

ЧП на ТЭЦ случилось 23 декабря. Из-за короткого замыкания там произошел пожар. Через 2,5 часа его удалось потушить. Однако была приостановлена работа четырех отопительных котлов и турбогенератора. В результате пришлось понизить температуру горячей воды в домах, а также в школах, детских садах и больницах. Почти 800 домов остались без тепла, а температура воздуха в тот день в городе опустилась до минус 26 градусов.

Проблему успели поднять на итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Президент обещал разобраться. Также из-за ЧП вынужден был вернуться из рабочей поездки в Сирию глава Бурятии Сергей Цыденов.