"Москва и мир": доставка сертификатов о вакцинации и дезинфекция в Сиане

Почти 10 тысяч жителей района Западное Дегунино готовятся к переезду. Они получат новые квартиры в рамках программы реновации. В этом году уже началось заселение двух новостроек. Одна из них возведена на Ангарской улице. В доме располагаются 112 квартир с улучшенной отделкой и есть подземный паркинг. Новоселов поздравил Сергей Собянин. Благодаря программе реновации в столице в новые квартиры переехали около 50 тысяч человек. Мэр напомнил, что на стадии проектирования и строительства более 340 многоэтажных зданий. Всего в рамках проекта сноса ветхих домов в столице возведут 8,5 миллиона квадратных метров жилья.

Россиянам, которые живут далеко от отделений МФЦ, будут доставлять сертификаты о вакцинации домой. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, такая мера прежде всего коснется людей, проживающих в отдаленных поселках, которые не пользуются смартфонами. Валентина Матвиенко также заявила о том, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить 100% граждан. Она отметила, что ситуация с коронавирусом на данный момент стабильная, однако вирус пока не удалось победить. Так, за последние сутки в стране зафиксировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших приходится на Москву. Власти столицы уже заявили, что центры вакцинации будут работать без выходных в новогодние праздники, и призывают москвичей использовать длинные каникулы для прививки. Также стало известно, что на разные массовые мероприятия, в том числе на детские представления, в Москве будут пускать только по QR-кодам.

Масштабная дезинфекция проходит в китайском Сиане. В городе с 13-миллионным населением повсеместно распыляют спецсредства из-за вспышки коронавируса. Горожан попросили держать окна закрытыми и соблюдать меры предосторожности на улицах. Вспышка в Сиане локальная. За два дня в мегаполисе выявилили около 150 заразившихся, а в общей сложности менее чем за три недели ковид диагностировали у шестисот человек. У большинства выявлен штамм "Дельта".