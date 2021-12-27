"Москва и мир": масштабная дезинфекция в Сиане и акция "Елка желаний"

Синоптики обещают москвичам новогоднюю ночь скандинавского типа. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 6 градусов мороза, в области – до 7 градусов ниже нуля. Такие показатели на 5 градусов выше нормы. Кроме того, в ночь на 1 января местами пройдет слабый снег, будет дуть южный умеренный ветер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнит мечту мальчика из Орловской области. Он принял участие в акции "Елка желаний". Одно из благотворительных деревьев установлено в Доме правительства. Премьер выбрал шар-открытку пятилетнего Миши Спиридонова. Он написал, что хочет побывать на кондитерской фабрике.

Акция проходит с 15 ноября и продлится до конца февраля. Своими мечтами делятся дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и люди старше 60 лет, которые серьезно болеют или находятся в сложной материальной ситуации.

Масштабная дезинфекция проходит в китайском Сиане. В городе с 13-миллионным населением повсеместно распыляют спецсредства из-за вспышки коронавируса. Горожан попросили держать окна закрытыми и соблюдать меры предосторожности на улицах. Вспышка в Сиане локальная. За два дня в мегаполисе выявилили около 150 заразившихся, а в общей сложности менее чем за три недели ковид диагностировали у шестисот человек. У большинства выявлен штамм "Дельта".