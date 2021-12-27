"Москва и мир": новые квартиры по программе реновации и мощный шторм в США

Почти 10 тысяч жителей района Западное Дегунино готовятся к переезду. Они получат новые квартиры в рамках программы реновации. В этом году уже началось заселение двух новостроек. Одна из них возведена на Ангарской улице. В доме располагаются 112 квартир с улучшенной отделкой и есть подземный паркинг. Новоселов поздравил Сергей Собянин. Благодаря программе реновации в столице в новые квартиры переехали около 50 тысяч человек. Мэр напомнил, что на стадии проектирования и строительства более 340 многоэтажных зданий. Всего в рамках проекта сноса ветхих домов в столице возведут 8,5 миллиона квадратных метров жилья.

Россиянам, которые живут далеко от отделений МФЦ, будут доставлять сертификаты о вакцинации домой. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, такая мера прежде всего коснется людей, проживающих в отдаленных поселках, которые не пользуются смартфонами. Валентина Матвиенко также заявила о том, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо привить 100% граждан. Она отметила, что ситуация с коронавирусом на данный момент стабильная, однако вирус пока не удалось победить. Так, за последние сутки в стране зафиксировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших приходится на Москву. Власти столицы уже заявили, что центры вакцинации будут работать без выходных в новогодние праздники, и призывают москвичей использовать длинные каникулы для прививки. Также стало известно, что на разные массовые мероприятия, в том числе на детские представления, в Москве будут пускать только по QR-кодам.

Запад США накрыл мощный шторм. Он принес снегопад, который парализовал движение на главных автомагистралях в горах Северной Калифорнии и Невады. Непогода привела к многочисленным авариям. Три человека пострадали в результате столкновения 20 автомобилей на одной из автомагистралей. Еще несколько участков крупных трасс было решено временно закрыть из-за плохой видимости. Отдельное штормовое предупреждение из-за обильного снегопада и порывов ветра, достигающих 20 метров секунду, объявили для озера Тахо. Похолодание и сильнейшие снегопады стали причиной массовой отмены рейсов в Японии. Самолеты не вылетели по 130 внутренним и международным направлениям. За сутки в западных префектурах выпало около 70 сантиметров осадков. Это абсолютный рекорд для страны за всю историю метеонаблюдений. В регионе затруднено движение на трассах, образовались многокилометровые заторы. В одной из префектур в снежных заносах застряла электричка. Около 200 пассажиров почти сутки ждали спасения. По прогнозам синоптиков, непогода задержится на островах как минимум до вторника.