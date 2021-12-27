"Москва и мир": погода в столице в новогоднюю ночь и непогода в США

Синоптики обещают москвичам новогоднюю ночь скандинавского типа. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 6 градусов мороза, в области – до 7 градусов ниже нуля. Такие показатели на 5 градусов выше нормы. Кроме того, в ночь на 1 января местами пройдет слабый снег, будет дуть южный умеренный ветер.

Для любителей отмечать праздник не дома метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. С 20:00 и до 06:00 проезд будет бесплатным. Круглосуточным станут некоторые маршруты наземного транспорта, а часть автобусов, электробусов и трамваев продолжат работать до 03:30.

За безопасность на столичных улицах в новогоднюю ночь будут отвечать около 3,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. В основном они будут патрулировать центр города. Все массовые мероприятия, запланированные на начало января, пройдут в особом режиме: вход по QR-кодам, а разрешенная заполняемость залов – не более 70%.

Запад США накрыл мощный шторм. Он принес снегопад, который парализовал движение на главных автомагистралях в горах Северной Калифорнии и Невады. Непогода привела к многочисленным авариям. Три человека пострадали в результате столкновения 20 автомобилей на одной из автомагистралей. Еще несколько участков крупных трасс было решено временно закрыть из-за плохой видимости. Отдельное штормовое предупреждение из-за обильного снегопада и порывов ветра, достигающих 20 метров секунду, объявили для озера Тахо.

Похолодание и сильнейшие снегопады стали причиной массовой отмены рейсов в Японии. Самолеты не вылетели по 130 внутренним и международным направлениям. За сутки в западных префектурах выпало около 70 сантиметров осадков. Это абсолютный рекорд для страны за всю историю метеонаблюдений.

В регионе затруднено движение на трассах, образовались многокилометровые заторы. В одной из префектур в снежных заносах застряла электричка. Около 200 пассажиров почти сутки ждали спасения. По прогнозом синоптиков, непогода задержится на островах как минимум до вторника.

Центры вакцинации в столице будут работать без выходных в новогодние праздники. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что длинные каникулы – это хороший повод сделать прививку и обезопасить себя и своих близких.

Пункты вакцинации открыты в городских поликлиниках, а также в популярных у москвичей общественных местах, в том числе в офисах "Мои документы", в торговых центрах, в ГУМе. Именно в таких пунктах сделали прививку 25% процентов жителей столицы. Им не нужно было записываться заранее или стоять в очереди.

Анастасия Ракова также рассказала о том, что в Москве каждую неделю заготавливают около 500 тонн плазмы. Ее сдают люди уже перенесшие коронавирус. Плазму переливают некоторым заболевшим, чтобы не допустить тяжелого течения ковида, а также используют как сырье для препарата "КОВИД-глобулин".