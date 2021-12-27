"Москва и мир": борьба с COVID-19 в столице и непогода в США

Власти Москвы адаптируют медицинскую систему к "Омикрону". В частности, тут используют зарубежный опыт. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в столичных больницах свободны 6 тысяч коек, которые можно было бы закрыть, если бы не появление нового штамма коронавируса, поэтому они останутся в резерве.

Также сейчас город закупает более трех тысяч единиц медицинского оборудования, в первую очередь реанимационного, чтобы дооснастить клиники и больницы, которые работают с ковидом. Это аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, инфузоматы и многое другое.

Кроме того, Анастасия Ракова заявила о том, что "Спутником V" привились уже сотни миллионов человек, и это доказывает эффективность вакцины. А что касается процесса вакцинации в столице, то, по словам заммэра, процесс отлажен и находится под полным контролем. Кроме того, в Москве делают все для борьбы с фиктивными прививками, поэтому такие случаи единичны.

Запад США накрыл мощный шторм. Он принес снегопад, который парализовал движение на главных автомагистралях в горах Северной Калифорнии и Невады. Непогода привела к многочисленным авариям. Три человека пострадали в результате столкновения 20 автомобилей на одной из автомагистралей. Еще несколько участков крупных трасс было решено временно закрыть из-за плохой видимости. Отдельное штормовое предупреждение из-за обильного снегопада и порывов ветра, достигающих 20 метров секунду, объявили для озера Тахо.

Похолодание и сильнейшие снегопады стали причиной массовой отмены рейсов в Японии. Самолеты не вылетели по 130 внутренним и международным направлениям. За сутки в западных префектурах выпало около 70 сантиметров осадков. Это абсолютный рекорд для страны за всю историю метеонаблюдений.

В регионе затруднено движение на трассах, образовались многокилометровые заторы. В одной из префектур в снежных заносах застряла электричка. Около 200 пассажиров почти сутки ждали спасения. По прогнозом синоптиков, непогода задержится на островах как минимум до вторника

Первыми электронные паспорта смогут получить жители Москвы, Подмосковья и Татарстана. Эти регионы правительство РФ выбрало в качестве пилотных. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проект цифрового паспорта уже готов. Также провели технические испытания базовых электронных компонентов – микросхем и бланков.

По словам Чернышенко, выдавать документы нового образца начнут с 2023 года. Пилотные регионы технологически готовы к этому. Вице-премьер отметил, что использовать электронный паспорт можно будет в любой точке России. Документ является аналогом банковской карты с бесконтактным чипом. В память можно будет занести данные ИНН, СНИЛС и номер водительского удостоверения. Снаружи на карту будут нанесены фотография и персональные данные.

Что касается безопасности данных, то электронные паспорта будут содержать несколько степеней защиты от подделок. Новый документ не станет обязательным, при желании граждане смогут и дальше пользоваться привычным бумажным.