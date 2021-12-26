"Москва и мир": электронные паспорта в России и ковидные рекорды в Европе

Каток с бесплатным прокатом коньков открылся вблизи делового центра "Москва-Сити". Покататься там можно в любой день до 10 января. Каток открывается в полдень и работает до 10 часов вечера. Кроме того, посетители смогут погрузиться в дополненную реальность, сканируя QR-коды на специальных кубах, а также увидеть арт-объекты – трех амурских тигров и символ метро, сделать фотографии на фоне огромных новогодних елок. Также в столице начали работать 17 катков с естественным покрытием. Самый крупный – в парке "Сокольники". Площадь катка "Гигант" – свыше 16,5 тысячи квадратных метров. В день он может принять до четырех тысяч посетителей. А в Воронцовском парке можно не только покататься на коньках, но и полюбоваться архитектурой XIX века. Также катки заработали в Измайловском парке, в саду Эрмитаж, и в Лианозовском парке. Для посещения ледовых площадок посетителям нужно заранее зарегистрироваться или приобрести билет.

Электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года. Об этом сообщили в МВД. Документ будет выглядеть как пластиковая карта с электронным носителем. В чипе и будет содержатся вся информация. Сейчас МВД вместе с Минцифры разрабатывает детальные требования к электронным паспортам. Документ с электронным носителем данных с юридической точки зрения будет иметь такой же статус, как и действующий сейчас бумажный паспорт. Выдавать электронные паспорта будут на добровольной основе всем гражданам с 14 лет. Какой-либо приоритетный порядок получения не предусмотрен. Количество документов нового образца будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их оформить. В управлении по вопросам миграции МВД отметили, что интерес у граждан к этому нововведению есть. Поэтому, согласно прогнозам, на первом этапе выдадут не менее 100 тысяч электронных паспортов.

Европа встретила Рождество с рекордными показателями по заболеваемости COVID-19. В Великобритании ежедневно регистрируется более 120 тысяч новых случаев заражения. Страна по этому показателю сейчас один из мировых лидеров. Правительство призывает местных жителей как можно скорее сделать третью бустерную прививку. Центры вакцинации не закрывались даже в праздничные дни. Премьер-министр Борис Джонсон назвал прививку от коронавируса лучшим рождественским подарком, который британцы могут сделать своим близким. При этом, в королевстве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, пока никаких новых жестких ограничений не вводят: обязательным остается лишь ношения масок в транспорте и магазинах. Эмоционально поддержала своих подданных королева Елизавета II. Она записала традиционное рождественское обращение к нации. Она посвятила его важностям семейных традиций и поделилась мыслями о своем вдовстве. Выступление 95-летней монаршей особы транслировалось по телевидению. Подданные ее величества с нежностью и благодарностью комментировали в соцсетях речь своей королевы