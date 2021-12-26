"Москва и мир": строительство станций МЦД-4 и рекорды по коронавирусу в Европе

Шесть станций появятся в следующем году на перспективном четвертом центральном диаметре. В частности, планирует завершить строительство нового остановочного пункта Минская, еще пять – Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок и Очаково – будут реконструированы. Такая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы. Также в настоящий момент продолжатся работы по прокладке новых путей. Речь идет о строительстве на Киевском направлении МЖД. Там возводится соединительная ветвь между Киевским и Смоленским направлениями, а также идет реконструкция участков Курская – Каланчевская и Курская – Нижегородская. Общая протяженность будущего МЦД-4 составит 86 километров. На нем появится 39 остановочных пунктов. С 18 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры. Открытие ветки улучшит транспортное обслуживание 23 столичных районов, в которых живут более 2,5 миллиона человек.

Электронные паспорта в России планируют выдавать с января 2023 года. Об этом сообщили в МВД. Документ будет выглядеть как пластиковая карта с электронным носителем. В чипе и будет содержатся вся информация. Сейчас МВД вместе с Минцифры разрабатывает детальные требования к электронным паспортам. Документ с электронным носителем данных с юридической точки зрения будет иметь такой же статус, как и действующий сейчас бумажный паспорт. Выдавать электронные паспорта будут на добровольной основе всем гражданам с 14 лет. Какой-либо приоритетный порядок получения не предусмотрен. Количество документов нового образца будет, прежде всего, зависеть от желания россиян их оформить. В управлении по вопросам миграции МВД отметили, что интерес у граждан к этому нововведению есть. Поэтому, согласно прогнозам, на первом этапе выдадут не менее 100 тысяч электронных паспортов.

Во Франции за минувшие сутки коронавирусом заболели более 104-х с половиной тысяч человек. Такого в стране не было с начала пандемии. Медики не исключают,

что в январе ситуация может стать еще более напряженной, из-за быстрого распространения штамма "Омикрон". Бьют тревогу и власти Бельгии. Там тоже новый штамм перешел в наступление. В стране ужесточают меры безопасности: закрывают кинотеатры, театры и концертные залы. Болельщикам запретили доступ на спортивные мероприятия, а школьников отправили на досрочные каникулы. В Великобритании, где в минувшие сутки зафиксировано 122 тысячи новых диагнозов, в течение всех рождественских праздников прививки от коронавируса будут делать в специальных пунктах вакцинации. На самоизоляцию в королевстве отправили более 600 тысяч человек. Из-за эпидемиологической ситуации, и, как следствие, нехватки персонала только в США за один день было отменено около одной тысячи авиарейсов. При этом, Штаты хотят отменить ограничения на въезд из африканских стран, где был обнаружен "Омикрон". Власти страны решили, что это уже не повлияет на ситуацию.