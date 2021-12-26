"Москва и мир": в "Москве-Сити" открылся каток, а Европа бьет рекорды по коронавирусу

Каток с бесплатным прокатом коньков открылся вблизи делового центра "Москва-Сити". Покататься там можно в любой день до 10 января. Каток открывается в полдень и работает до 10 часов вечера. Кроме того, посетители смогут погрузиться в дополненную реальность, сканируя QR-коды на специальных кубах, а также увидеть арт-объекты – трех амурских тигров и символ метро, сделать фотографии на фоне огромных новогодних елок. Также в столице начали работать 17 катков с естественным покрытием. Самый крупный – в парке "Сокольники". Площадь катка "Гигант" – свыше 16,5 тысячи квадратных метров. В день он может принять до четырех тысяч посетителей. А в Воронцовском парке можно не только покататься на коньках, но и полюбоваться архитектурой XIX века. Также катки заработали в Измайловском парке, в саду Эрмитаж, и в Лианозовском парке. Для посещения ледовых площадок посетителям нужно заранее зарегистрироваться или приобрести билет.

Краснодарский край залило дождями. Реки выходят из берегов. Под воду уходят Анапа и Новороссийск. Затоплены многие улицы, дворы и дороги. В некоторых населенных пунктах включались сирены, предупреждая о возможной эвакуации. Местных жителей попросили собрать вещи и документы. Сейчас спецтехника откачивает воду, расчищает русла рек. Однако синоптики дают неутешительный прогноз – местами ливни продолжатся. Особенно опасная ситуация может сложиться в Крымском районе. Тем временем, некоторые другие регионы страны страдают от снегопадов. Из-за сильных осадков, гололедицы и заносов на участке трассы М7 в Нижегородской области перекрыли движение для автобусов. Также закрыли для проезда отрезок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкортостана и Татарстана. Проезд там запрещен для автобусов, такси и фур. На трассе работает подвижный пункт обогрева. Также в нескольких населенных пунктах есть стационарные пункты обогрева и временного размещения

Европа встретила Рождество с рекордными показателями по заболеваемости COVID-19. В Великобритании ежедневно регистрируется более 120 тысяч новых случаев заражения. Страна по этому показателю сейчас один из мировых лидеров. Правительство призывает местных жителей как можно скорее сделать третью бустерную прививку. Центры вакцинации не закрывались даже в праздничные дни. Премьер-министр Борис Джонсон назвал прививку от коронавируса лучшим рождественским подарком, который британцы могут сделать своим близким. При этом, в королевстве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, пока никаких новых жестких ограничений не вводят, обязательным остается лишь ношения масок в транспорте и магазинах. Эмоционально поддержала своих подданных королева Елизавета II. Она записала традиционное рождественское обращение к нации. Она посвятила его важностям семейных традиций и поделилась мыслями о своем вдовстве. Выступление 95-летней монаршей особы транслировалось по телевидению. Подданные ее величества с нежностью и благодарностью комментировали в соцсетях речь своей королевы.