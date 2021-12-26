"Москва и мир": снегопады в Москве и ливни в Краснодарском крае

С начала декабря в Москве уже выпало в 1,5 раза больше нормы осадков. Городские службы работают в усиленном режиме и круглосуточно очищают улицы от снега. Осадки продолжатся и сегодня в течение всего дня. А порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Снегопад уже внес коррективы в работу столичных аэропортов. Не вылетели в общей сложности более 60 самолетов – рейсы задержали или отменили. Из-за сугробов образовываются заторы и на дорогах. Поэтому водителей предупреждают о пробках и аварийных ситуациях. Что касается температуры, то сильные для столицы морозы немного отступили. Днем в городе минус 7–8 градусов, ночью будет холоднее – до минус 13. Рассказали синоптики и о погоде в Новый год. Температура воздуха 31 числа и, вероятно, в ночь на 1 января будет около минус 10–15 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Краснодарский край залило дождями. Реки выходят из берегов. Под воду уходят Анапа и Новороссийск. Затоплены многие улицы, дворы и дороги. В некоторых населенных пунктах включались сирены, предупреждая о возможной эвакуации. Местных жителей попросили собрать вещи и документы. Сейчас спецтехника откачивает воду, расчищает русла рек. Однако синоптики дают неутешительный прогноз – местами ливни продолжатся. Особенно опасная ситуация может сложиться в Крымском районе. Тем временем, некоторые другие регионы страны страдают от снегопадов. Из-за сильных осадков, гололедицы и заносов на участке трассы М7 в Нижегородской области перекрыли движение для автобусов. Также закрыли для проезда отрезок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкортостана и Татарстана. Проезд там запрещен для автобусов, такси и фур. На трассе работает подвижный пункт обогрева. Также в нескольких населенных пунктах есть стационарные пункты обогрева и временного размещения

Во Франции за минувшие сутки COVID-19 заболели более 104,5 тысячи человек. Такого в стране не было с начала пандемии. Медики не исключают, что в январе ситуация может стать еще более напряженной, из-за быстрого распространения штамм "Омикрон". Бьют тревогу и власти Бельгии. Там тоже новый штамм перешел в наступление. В стране ужесточают меры безопасности: закрывают кинотеатры, театры и концертные залы. Болельщикам запретили доступ на спортивные мероприятия, а школьников отправили на досрочные каникулы. В Великобритании, где в минувшие сутки зафиксировано 122 тысячи новых диагнозов, в течение всех рождественских праздников прививки от коронавируса будут делать в специальных пунктах вакцинации. На самоизоляцию в королевстве отправили более 600 тысяч человек. Из-за эпидемиологической ситуации, и, как следствие, нехватки персонала только в США за один день было отменено около одной тысячи авиарейсов. При этом, США хотят отменить ограничения на въезд из африканских стран, где был обнаружен "Омикрон". Власти решили, что это уже не повлияет на ситуацию.