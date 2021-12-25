"Москва и мир": циклон "Квинтинус" в Москве и Рождество в Вифлееме

Метель и гололедица в Москве сохранятся в воскресенье. В столичном регионе действует экстренное предупреждение МЧС о непогоде. Город и область накрыл циклон "Квинтинус". В аэропортах задерживают и отменяют десятки рейсов. На дорогах много снега и плохая видимость. На МКАД и эстакадах скользят большегрузы, фуры не могут подняться в горку и буксуют, собирая многокилометровые пробки. Для помощи водителям в городе работают патрули Центра организации дорожного движения. Автомобилистов в такую погоду просят избегать маневров, снизить скорость и парковать машины подальше от деревьев. Коммунальщики Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме.

Вместе с обильным снегом в столицу пришло потепление. В выходные и понедельник в городе ожидается не ниже -7 градусов. Сугробы за эти дни вырастут на несколько сантиметров. Со вторника начнет холодать. Ночью будет до -18 градусов, днем – -10...-15. А в среду – еще морознее. Немного отступят холода в последний день года.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко озвучил результаты работы российских специалистов в ЮАР. Наши эксперты подтверждают, что новый штамм коронавируса "Омикрон" распространяется значительно быстрее прежних. Что касается течения болезни, то по симптоматике схоже с гриппом, отметил министр.

Совместная российско-южноафриканская научная миссия с середины декабря изучала "Омикрон" в ЮАР, где он впервые был обнаружен. Из нашей страны в исследованиях участвовали 20 ведущих ученых и экспертов, в том числе от Роспотребнадзора и Минздрава.

Михаил Мурашко также отметил, что заражения новым штаммом зафиксированы уже внутри России, то есть теперь это не только завозные случаи. Все тесты для диагностики коронавируса определяют "Омикрон". Что касается вакцин против нового варианта вируса, то по словам Мурашко, эффективность "Спутника V" немного снижается. Но если ревакцинироваться, то формируется надежная защита.

Миллионы христиан по всему миру отмечают Рождество. Главные торжества прошли в Вифлееме. Именно там, согласно писанию, родился Иисус Христос. Мероприятия проходили с ограничениями из-за пандемии. В город не попали ни туристы, ни иностранные паломники. Урезали число гостей и на праздничной мессе в Ватикане. Попасть на службу смогли только верующие с сертификатом о вакцинации или перенесенном ковиде и отрицательным тестом.

В США Джо Байден вместе с супругой Джилл по случаю праздника навестили пациентов детской больницы в Вашингтоне. Президент позвонил в командование воздушно-космической обороны и узнал, где в этот момент находится Санта-Клаус. Кстати, у новогоднего волшебника есть иммунитет против коронавируса, поэтому за доставку подарков дети могут не переживать. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты организации заверили, что смогли договориться с лидерами стран об ослаблении карантинных мер для Санта-Клауса, так что он спокойно передвигаться на своей знаменитой упряжке в воздушном пространстве.