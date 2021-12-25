"Москва и мир": обновление трамвайного парка Москвы и празднование Рождества в Вифлееме

Оставшиеся участки Большой кольцевой линии метро построены почти на две трети. Закончить работы предстоит на девяти станциях. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Строительство идет на восточном и северо-восточном участках кольца. Кроме того, продолжается реконструкция двух станций бывшей Каховской ветки. Их было решено интегрировать в состав БКЛ. Платформы планируют достроить в будущем году.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, в ближайшие годы в московской подземке откроются 50–60 новых станций и три ветки. Речь идет о Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях. Кроме того, заработают два новых диаметра: третий и четвертый. Мэр отметил, что в результате 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций. Изменения коснутся и наземного транспорта. Полностью будет обновлен подвижной состав столичного трамвайного парка. Большинство дизельных автобусов заменят электробусами.

Метель и гололедица в Москве сохранятся в воскресенье. В столичном регионе действует экстренное предупреждение МЧС о непогоде. Город и область накрыл циклон "Квинтинус". В аэропортах задерживают и отменяют десятки рейсов. На дорогах много снега и плохая видимость. На МКАД и эстакадах скользят большегрузы, фуры не могут подняться в горку и буксуют, собирая многокилометровые пробки. Для помощи водителям в городе работают патрули Центра организации дорожного движения. Автомобилистов в такую погоду просят избегать маневров, снизить скорость и парковать машины подальше от деревьев. Коммунальщики Москвы и Подмосковья работают в усиленном режиме.

Вместе с обильным снегом в столицу пришло потепление. В выходные и понедельник в городе ожидается не ниже -7 градусов. Сугробы за эти дни вырастут на несколько сантиметров. Со вторника начнет холодать. Ночью будет до -18 градусов, днем – -10...-15. А в среду – еще морознее. Немного отступят холода в последний день года.

Миллионы христиан по всему миру отмечают Рождество. Главные торжества прошли в Вифлееме. Именно там, согласно писанию, родился Иисус Христос. Мероприятия проходили с ограничениями из-за пандемии. В город не попали ни туристы, ни иностранные паломники. Урезали число гостей и на праздничной мессе в Ватикане. Попасть на службу смогли только верующие с сертификатом о вакцинации или перенесенном ковиде и отрицательным тестом.

В США Джо Байден вместе с супругой Джилл по случаю праздника навестили пациентов детской больницы в Вашингтоне. Президент позвонил в командование воздушно-космической обороны и узнал, где в этот момент находится Санта-Клаус. Кстати, у новогоднего волшебника есть иммунитет против коронавируса, поэтому за доставку подарков дети могут не переживать. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты организации заверили, что смогли договориться с лидерами стран об ослаблении карантинных мер для Санта-Клауса, так что он спокойно передвигаться на своей знаменитой упряжке в воздушном пространстве.