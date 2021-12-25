"Москва и мир": муниципальный режим ЧС в Бурятии и ситуация с коронавирусом в Европе

В московских парках заработали 17 катков с натуральным льдом. Самая крупная площадка с естественным покрытием открыта в парке "Сокольники". Ее площадь – более 16,5 тысяч квадратных метров. В день этот каток может принять до 4 тысяч посетителей. Движение тут сделано по кругу – против часовой стрелки, чтобы посетители не сталкивались и не мешали друг другу. На ледовой площадке в Сокольниках есть также специальная зона для детей.

В Воронцовском парке открылся каток "Усадебный". Тут можно и покататься на коньках и полюбоваться архитектурой XIX века. Катки с натуральным льдом также открыты в Измайловском и Лианозовском парках, в саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Коломенское" на Ярмарочной площади.

В этом году все ледовые площадки работают по особым правилам из-за пандемии. Обычные билетные кассы закрыты. Чтобы покататься или сыграть в хоккей, нужно заранее зарегистрироваться на сеанс (если каток работает бесплатно) или купить билет. Все это можно сделать на официальном сайте парка.

В Бурятии режим ЧС регионального уровня понизили до муниципального. Он действовал с четверга из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Уде. Короткое замыкание, которое привело к пожару и отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. В отопительной системе города резко снизилась температура. Без тепла и горячей воды остались не только административные здания, но и почти 800 жилых домов. Приостановили работу школы и детские сады.

При этом в регионе сейчас стоят двадцатиградусные морозы. Выбывшие из строя котлы ТЭЦ-1 запустили накануне утром. Полностью завершить ремонтные работы и восстановить горячее водоснабжение планируется сегодня. В Улан-Удэ продолжают работу более 70 аварийных бригад. По факту пожара на ТЭЦ-1 Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Проводит проверку региональная прокуратура. Владимир Путин дал поручение о ходе разбирательства докладывать ему лично.

Европа отмечает зимние праздники по-домашнему. Новые правила диктует очередная волна коронавируса. В Италии за последние сутки диагноз COVID-19 поставили более 50 тысячам жителей. Это новый максимум для страны с начала пандемии.

Рекорды заболеваемости фиксируют и во Франции. За минувшие сутки там поставили более 94 тысяч диагнозов. При этом большинство жителей страны привиты. Третью дозу вакцины от коронавируса получили свыше 20 миллионов французов.

Похожая картина и в Великобритании. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации авиакомпании по всему миру отменили почти 4,5 тысячи рейсов. Половина из них должна была состояться в канун Рождества. На этот день традиционно приходится пик праздничных перелетов. Две американские авиакомпании заявили, что сокращают количество рейсов из-за нехватки персонала. Также в стране не хватает сотрудников на промышленных предприятиях и сфере транспорта. Может повториться история и в вооруженных силах. За отказ прививаться от COVID-19 уже уволили около 170 морских пехотинцев.