"Москва и мир": сильный снегопад в Москве и Рождество в Вифлееме

На Москву обрушился циклон "Квинтинус". В столице с полуночи идет снег. С небольшими перерывами снегопад будет продолжаться весь день. В столичных аэропортах задержаны и отменены более 50 рейсов. Сложная ситуация на дорогах из-за заносов и гололедицы. В МЧС просят водителей не разгоняться, избегать резких маневров и держать дистанцию, а также не парковать машины рядом с деревьями. При этом в городе потеплело. Днем около 5–7 градусов. Это стандарт для декабря. В норме и содержание кислорода. Такая погода – благоприятная даже для метеозависимых людей.

На следующей неделе москвичам обещают перепады атмосферного давления. Происходить это будет из-за многократной смены циклонов и антициклонов, сообщили в центре погоды "Фобос". В понедельник давление будет в норме, во вторник ниже, а в среду – выше нормальных значений. Также на предновогодней неделе в столице вначале ожидается похолодание, а 31 декабря и 1 января потеплеет.

В Бурятии режим ЧС регионального уровня понизили до муниципального. Он действовал с четверга из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Уде. Короткое замыкание, которое привело к пожару и отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. В отопительной системе города резко снизилась температура. Без тепла и горячей воды остались не только административные здания, но и почти 800 жилых домов. Приостановили работу школы и детские сады.

При этом в регионе сейчас стоят двадцатиградусные морозы. Выбывшие из строя котлы ТЭЦ-1 запустили накануне утром. Полностью завершить ремонтные работы и восстановить горячее водоснабжение планируется сегодня. В Улан-Удэ продолжают работу более 70 аварийных бригад. По факту пожара на ТЭЦ-1 Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Проводит проверку региональная прокуратура. Владимир Путин дал поручение о ходе разбирательства докладывать ему лично.

Миллионы христиан по всему миру отмечают Рождество. Главные торжества прошли в Вифлееме. Именно там, согласно писанию, родился Иисус Христос. Мероприятия проходили с ограничениями из-за пандемии. В город не попали ни туристы, ни иностранные паломники. Урезали число гостей и на праздничной мессе в Ватикане. Попасть на службу смогли только верующие с сертификатом о вакцинации или перенесенном ковиде и отрицательным тестом.

В США Джо Байден вместе с супругой Джилл по случаю праздника навестили пациентов детской больницы в Вашингтоне. Президент позвонил в командование воздушно-космической обороны и узнал, где в этот момент находится Санта-Клаус. Кстати, у новогоднего волшебника есть иммунитет против коронавируса, поэтому за доставку подарков дети могут не переживать. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты организации заверили, что смогли договориться с лидерами стран об ослаблении карантинных мер для Санта-Клауса, так что он спокойно передвигаться на своей знаменитой упряжке в воздушном пространстве.