"Москва и мир": праздник для детей в Морозовской больнице и новая волна COVID-19 в Европе

24 декабря, 20:05
Пациентов Морозовской детской больницы навестили Деды Морозы. Их было 50. Волшебники спустились с крыши и через окна приветствовали юных пациентов. Роли Дедов Морозов сыграли члены городского студенческого корпуса спасателей.
Пациенты из окон могли увидеть не только Дедов Морозов. С пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки. Для детей устроили театрализованное шествие и шоу, которое разыграли артисты уличных театров. Сюрприз для маленьких пациентов организовали в рамках традиционного фестиваля добрых дел "Зима в Морозовке". В этом году из-за пандемии его решили провести на улице.
Первый кластер научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" могут открыть уже через 2 года. Один из корпусов – "Ломоносов" – готов на 30%. Он станет стартовой площадкой для первых резидентов. В нем расположатся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями и коворкингом. Как идет строительство, оценили Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.
Всего под строительство инновационного научно технологического центра МГУ выделены 17,5 гектара. Он появится на площадке, расположенной между проспектом Вернадского, Ломоносовским, Мичуринским проспектами и Раменским бульваром. На территории планируют разместить девять кластеров. Там будут заниматься нанотехнологиями, робототехникой, биомедициной, космонавтикой, экологией и многим другим.
Коронавирус начал новое наступление на Италию. За сутки в стране заболели около 44,5 тысячи человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. При этом республика соблюдает одни из самых строгих в Европе мер по борьбе с распространением вируса. Например, там вновь ввели обязательное ношение масок даже на улице. Кроме того, в стране решили сократить срок действия электронного сертификата green pass c девяти месяцев до шести.
Сокращается и время до прививки 4-й дозой. Ее можно получить уже через 4 месяца после ревакцинации. С середины декабря правительство обязало пройти вакцинацию от коронавируса работников школ, госслужащих, полицейский, военных и спасателей. В Ватикане пошли еще дальше и обязали пройти процедуру всех своих служащих. Но итальянцы и сами понимают всю опасность ситуации. Они стараются как можно чаще делать ПЦР-тесты. За минувшие сутки эту процедуру прошли 900 тысяч человек. И это тоже рекордный результат.
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