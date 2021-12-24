"Москва и мир": тематический поезд в столичном метро и новая волна COVID-19 в Европе

В столичном метро запустили тематический поезд "Мои документы". Он ходит по Сокольнической линии. Такой состав подготовили к 10-летию открытия центров. Снаружи поезд окрашен в фирменные цвета "Моих документов", а внутри на стенах вагонов можно увидеть фотографии сотрудников офисов. Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что центры госуслуг стали эталоном клиентоориентированности в столице. И если раньше москвичам приходилось стоять в очередях и ходить за документами в разные ведомства, то в настоящее время для них работают удобные комфортабельные офисы, где сотрудники быстро оказывают необходимые услуги. Запуск тематического поезда прокомментировал и заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По словам заммэра, у МФЦ и московского транспорта есть общая цель – комфорт горожан. Поэтому многое делается для того, чтобы жители мегаполиса могли экономить свое время.

Жертвами коронавируса за последние сутки в России стали 998 человек. Впервые с 18 октября этот показатель оказался ниже тысячи. Начали снижаться и показатели заболеваемости. Если 23 декабря диагноз поставили более 25,5 тысячи пациентов, то 24 декабря таких почти на тысячу меньше. В Москве власти оценивают ситуацию как стабильную. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова. Темпы распространения инфекции падают уже два месяцев. За минувшую неделю, по ее словам, заболеваемость снизилась на 15%. Благодаря этому ограничения в городе вводить пока не планируют. Необходимость в организации для взрослого населения нерабочих дней отпала. Что касается школьников, то Минпросвещения не планирует продлевать каникулы. Однако последнее слово в этом вопросе остается за регионами. Также власти решили вновь внести изменения в национальный календарь прививок. Из списка обязательных уберут вакцинацию от коронавируса для подростков.

Коронавирус начал новое наступление на Италию. За сутки в стране заболели около 44,5 тысячи человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. При этом республика соблюдает одни из самых строгих в Европе мер по борьбе с распространением вируса. Например, там вновь ввели обязательное ношение масок даже на улице. Кроме того, в стране решили сократить срок действия электронного сертификата green pass c девяти месяцев до шести. Сокращается и время до прививки 4-й дозой. Ее можно получить уже через 4 месяца после ревакцинации. С середины декабря правительство обязало пройти вакцинацию от коронавируса работников школ, госслужащих, полицейский, военных и спасателей. В Ватикане обязали пройти процедуру всех своих служащих. Итальянцы стараются как можно чаще делать ПЦР-тесты. За минувшие сутки эту процедуру прошли 900 тысяч человек. И это тоже рекордный результат.