"Москва и мир": парковки в столице и антикоронавирусные меры за рубежом

В Москве изменилась стоимость платной парковки. Максимальный тариф повысился до 450 рублей в час. Планируется, что благодаря этому разгрузятся некоторые центральные улицы. При этом на парковках, где постоянно свободны около половины мест, стоимость, наоборот, снизили. И это сделали на 29 улицах. Вместо повышенного тарифа там действуют гибкие дифференцированные цены. Часть мест зарезервируют исключительно для местных жителей, эти "карманы" обозначены специальными знаками.

В Дептрансе отметили, что за те годы, что в Москве действует платная парковка, среднее время стоянки на одном месте сократилось в 6 раз. Благодаря этому больше автомобилистов в течение дня могут ими воспользоваться.

Жертвами коронавируса за последние сутки в России стали 998 человек. Впервые с 18 октября этот показатель оказался ниже тысячи. Начали снижаться и показатели заболеваемости. Если 23 декабря диагноз поставили более 25,5 тысячам пациентов, то 24 декабря таких почти на тысячу меньше. В Москве власти оценивают ситуацию как стабильную. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова. Темпы распространения инфекции падают уже два месяцев. За минувшую неделю, по ее словам, заболеваемость снизилась на 15%. Благодаря этому ограничения в городе вводить пока не планируют. Необходимость в организации для взрослого населения нерабочих дней отпала. Что касается школьников, то Минпросвещения не планирует продлевать каникулы. Но последнее слово в этом вопросе остается за регионами. Также власти решили вновь внести изменения в национальный календарь прививок. Из списка обязательных уберут вакцинацию от коронавируса для подростков.

Католические христиане встречают Рождество по правилам пандемии, но без новых жестких ограничений. В Великобритании, где заболевают коронавирусом ежедневно более 100 тысяч человек, усиление мер только в планах. Борис Джонсон заверил британцев, что до Нового года неприятных сюрпризов не будет. Исключение – отмена традиционных гуляний на Трафальгарской площади в Лондоне. Пример своим подданым подала Елизавета II, она заявила, что из-за ситуации с коронавирусом, встретит Рождество только в обществе принца Уэльского и его супруги. Кроме того, королева отменила свою праздничную поездку в Норфолк и предпочла остаться в Виндзорском замке.

В Германии новые ограничений собираются вводить тоже после Рождества. С 28 декабря в стране закроются ночные клубы, под запретом окажутся массовые мероприятия. Чуть раньше это произойдет в Португалии. Власти Нидерландов уже ввели строгий локдаун. Он будет действовать как минимум до 14 января. Местным жителям разрешено приглашать не более двух гостей в день. Но для Рождества и тут сделали исключение.