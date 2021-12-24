"Москва и мир": парковки в столице и антикоронавирусные меры за рубежом

В Москве изменилась стоимость платной парковки. Максимальный тариф повысился до 450 рублей в час. Планируется, что благодаря этому разгрузятся некоторые центральные улицы. При этом на парковках, где постоянно свободны около половины мест, стоимость, наоборот, снизили. И это сделали на 29 улицах. Вместо повышенного тарифа там действуют гибкие дифференцированные цены. Часть мест зарезервируют исключительно для местных жителей, эти "карманы" обозначены специальными знаками.
В Дептрансе отметили, что за те годы, что в Москве действует платная парковка, среднее время стоянки на одном месте сократилось в 6 раз. Благодаря этому больше автомобилистов в течение дня могут ими воспользоваться.
Жертвами коронавируса за последние сутки в России стали 998 человек. Впервые с 18 октября этот показатель оказался ниже тысячи. Начали снижаться и показатели заболеваемости. Если 23 декабря диагноз поставили более 25,5 тысячам пациентов, то 24 декабря таких почти на тысячу меньше. В Москве власти оценивают ситуацию как стабильную. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова. Темпы распространения инфекции падают уже два месяцев. За минувшую неделю, по ее словам, заболеваемость снизилась на 15%. Благодаря этому ограничения в городе вводить пока не планируют. Необходимость в организации для взрослого населения нерабочих дней отпала. Что касается школьников, то Минпросвещения не планирует продлевать каникулы. Но последнее слово в этом вопросе остается за регионами. Также власти решили вновь внести изменения в национальный календарь прививок. Из списка обязательных уберут вакцинацию от коронавируса для подростков.
Католические христиане встречают Рождество по правилам пандемии, но без новых жестких ограничений. В Великобритании, где заболевают коронавирусом ежедневно более 100 тысяч человек, усиление мер только в планах. Борис Джонсон заверил британцев, что до Нового года неприятных сюрпризов не будет. Исключение – отмена традиционных гуляний на Трафальгарской площади в Лондоне. Пример своим подданым подала Елизавета II, она заявила, что из-за ситуации с коронавирусом, встретит Рождество только в обществе принца Уэльского и его супруги. Кроме того, королева отменила свою праздничную поездку в Норфолк и предпочла остаться в Виндзорском замке.
В Германии новые ограничений собираются вводить тоже после Рождества. С 28 декабря в стране закроются ночные клубы, под запретом окажутся массовые мероприятия. Чуть раньше это произойдет в Португалии. Власти Нидерландов уже ввели строгий локдаун. Он будет действовать как минимум до 14 января. Местным жителям разрешено приглашать не более двух гостей в день. Но для Рождества и тут сделали исключение.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: