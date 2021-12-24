"Москва и мир": вакцинация от COVID-19 в столице и антиковидные ограничения в Европе

25% горожан, которые сделали прививку от коронавируса, выбрали для вакцинации пункт в одном из популярных общественных мест. Среди них – ГУМ, торговые центры, офисы "Мои документы". В комплексе социального развития столицы отметили, что такой формат оказался очень популярным у жителей. Прививку можно сделать быстро, без предварительной записи и совместить с другими делами.

Каждый день вакцинацию в выездных пунктах обеспечивают более 200 человек: это около 150 работников городских медицинских организаций и свыше 70 сотрудников центров госуслуг. Кроме того, в Москве работают более 70 пунктов, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Они тоже открыты в центрах госуслуг "Мои документы" и в популярных общественных местах, а также есть на территории семи транспортно-пересадочных узлов и в вестибюлях пяти станций метро. Пункты быстрой диагностики в ТПУ и подземке работают ежедневно с 9 утра до 9 вечера.

На теплоэлектроцентрали в Улан-Удэ, где произошла авария, вернули в строй котел. Это позволит повысить температуру теплоносителя. 23 декабря из-за пожара на ТЭЦ-1 в городе ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского значения. По предварительным данным, произошло задымление из-за возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Пришлось ограничить подачу тепла в восемьсот домов, закрыть несколько детских садов и эвакуировать пациентов больницы. Людей ждали в пунктах временного размещения. К вечеру удалось вернуть отопление почти во все отключенные дома, но пока идут ремонтные работы, комфортной температуры в квартирах не будет. Резко выросла нагрузка на электросети, потому что жители достали обогреватели. Власти Улан-Удэ решили отключить уличное освещение в некоторых районах. Также в целях экономии электроэнергии и сохранения тепла приостановили работу центрального стадиона, физкультурно-спортивного комплекса и лукодрома. Ввести в штатный режим ТЭЦ-1 после пожара планируют в субботу, 25 декабря.

Католические христиане встречают праздник, как и само Рождество, по правилам пандемии, но без новых жестких ограничений. В Великобритании, где на данный момент заболевают коронавирусом ежедневно более 100 тысяч человек, усиление мер только планируют. Борис Джонсон заверил британцев, что до Нового года неприятных сюрпризов не будет. Исключение – отмена традиционных гуляний на Трафальгарской площади в Лондоне. Пример своим подданным подала Елизавета II, она заявила, что из-за ситуации с коронавирусом встретит Рождество только в обществе принца Уэльского и его супруги. Кроме того, королева отменила свою праздничную поездку в Норфолк и предпочла остаться в Виндзорском замке.

В Германии новые ограничений собираются вводить после Рождества. С 28 декабря в стране закроются ночные клубы, под запретом окажутся массовые мероприятия. Немного раньше это произойдет в Португалии. Власти Нидерландов уже ввели строгий локдаун. Он будет действовать как минимум до 14 января. Местным жителям разрешено приглашать не более двух гостей в день.