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Общество

23 декабря, 22:40

"Москва и мир": итоги "Московского долголетия" за год и карантин в Китае

общество власть за рубежом спорт видео

"Московское долголетие" подвело итоги уходящего года. Очные занятия проекта посещают около 15 тысяч человек. Для них открыто свыше 500 групп. Еще 83 тысяч горожан старшего возраста занимаются дистанционно. В 2021 году для них были проведены онлайн-мероприятия, видеоэкскурсии и показы модных коллекции. Очные занятия на свежем воздухе возобновились для тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им. На данный момент на улице в группах можно заниматься скандинавской ходьбой, общей физической подготовкой и гимнастикой. Многие горожане успевают совмещают очные и дистанционные занятия. А каждый третий участник посещает три группы или более. По статистике, дистанционка наиболее востребована у москвичей в возрасте от 60 до 70 лет. Но есть и те, кому больше 80. Самыми популярными направлениями в уходящем году стали гимнастика, английский язык, танцы, а также занятия, посвященные красоте и стилю.

Владимир Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут. В этом году были аккредитованы 507 журналистов. В гостином дворе соблюдались все антиковидные меры. Закономерно начали с вопроса о коронавирусном кризисе. Президент отметил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась к ним готова. Уровень спада составил 3%, что ниже, чем во многих других странах. Российская экономика восстановилась быстрее. Затронул президент и тему вакцинации. По его словам, в России не будут никого преследовать за отказ от прививок. Президент подчеркнул, что нужно терпеливо разъяснять людям необходимость определенных мер.

Владимир Путин также объяснил высокие показатели смертности от коронавируса. Причина – низкий коллективный иммунитет. В России он на уровне 60%, тогда как в других странах эта цифра приближается к 90%. Во время пресс-конференции президента также спрашивали о демографии, аварийном жилье, мусорной реформе и других региональных проблемах. Поднимались темы поставок газа в Европу, отношений с Украиной и некоторыми другими странами. Всего президент ответил на 55 вопросов.

Китайский Сиань ушел на карантин. Город с 30-миллионным населением изолировали от внешнего мира из-за локальной вспышки COVID-19. Там инфицированы более 140 человек. Местным жителям не только запрещено покидать город, но даже нельзя выходить из дома. Сделать это можно лишь раз в два дня. Только по одному и только ради покупки продуктов.

На такие жесткие меры власти страны пошли из-за приближения Олимпийских Игр. Они должны стартовать в Пекине 4 февраля. А спортсмены начнут прибывать в Китай уже в январе. Среди них, кстати, не будет спортсменов НХЛ. И это не политическое решение. В Лиге обеспокоены тем, что все чаще в США и Канаде у хоккеистов диагностируется коронавирус. На самоизоляции на данный момент более 130 человек. У одних положительный тест, другие контактировали с заболевшими. Лиге даже пришлось прерывать на пять дней розыгрыш регулярного чемпионата.

Программа: Москва и мир

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