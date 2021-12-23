"Москва и мир": итоги "Московского долголетия" за год и карантин в Китае

"Московское долголетие" подвело итоги уходящего года. Очные занятия проекта посещают около 15 тысяч человек. Для них открыто свыше 500 групп. Еще 83 тысяч горожан старшего возраста занимаются дистанционно. В 2021 году для них были проведены онлайн-мероприятия, видеоэкскурсии и показы модных коллекции. Очные занятия на свежем воздухе возобновились для тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им. На данный момент на улице в группах можно заниматься скандинавской ходьбой, общей физической подготовкой и гимнастикой. Многие горожане успевают совмещают очные и дистанционные занятия. А каждый третий участник посещает три группы или более. По статистике, дистанционка наиболее востребована у москвичей в возрасте от 60 до 70 лет. Но есть и те, кому больше 80. Самыми популярными направлениями в уходящем году стали гимнастика, английский язык, танцы, а также занятия, посвященные красоте и стилю.

Владимир Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут. В этом году были аккредитованы 507 журналистов. В гостином дворе соблюдались все антиковидные меры. Закономерно начали с вопроса о коронавирусном кризисе. Президент отметил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась к ним готова. Уровень спада составил 3%, что ниже, чем во многих других странах. Российская экономика восстановилась быстрее. Затронул президент и тему вакцинации. По его словам, в России не будут никого преследовать за отказ от прививок. Президент подчеркнул, что нужно терпеливо разъяснять людям необходимость определенных мер.

Владимир Путин также объяснил высокие показатели смертности от коронавируса. Причина – низкий коллективный иммунитет. В России он на уровне 60%, тогда как в других странах эта цифра приближается к 90%. Во время пресс-конференции президента также спрашивали о демографии, аварийном жилье, мусорной реформе и других региональных проблемах. Поднимались темы поставок газа в Европу, отношений с Украиной и некоторыми другими странами. Всего президент ответил на 55 вопросов.

Китайский Сиань ушел на карантин. Город с 30-миллионным населением изолировали от внешнего мира из-за локальной вспышки COVID-19. Там инфицированы более 140 человек. Местным жителям не только запрещено покидать город, но даже нельзя выходить из дома. Сделать это можно лишь раз в два дня. Только по одному и только ради покупки продуктов.

На такие жесткие меры власти страны пошли из-за приближения Олимпийских Игр. Они должны стартовать в Пекине 4 февраля. А спортсмены начнут прибывать в Китай уже в январе. Среди них, кстати, не будет спортсменов НХЛ. И это не политическое решение. В Лиге обеспокоены тем, что все чаще в США и Канаде у хоккеистов диагностируется коронавирус. На самоизоляции на данный момент более 130 человек. У одних положительный тест, другие контактировали с заболевшими. Лиге даже пришлось прерывать на пять дней розыгрыш регулярного чемпионата.