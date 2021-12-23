"Москва и мир": большая пресс-конференция Путина и карантин в Китае

Владимир Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 56 минут. Закономерно начали с вопроса о коронавирусном кризисе. Президент отметил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась к ним готова. Затронул президент и тему вакцинации. По его словам, в России не будут никого преследовать за отказ от прививок. Президент подчеркнул, что нужно терпеливо разъяснять людям необходимость определенных мер.

Во время пресс-конференции президента также спрашивали о демографии, аварийном жилье, мусорной реформе и других региональных проблемах. Поднимались темы и поставок газа в Европу, отношений с Украиной и некоторыми другими странами. Всего президент ответил на 55 вопросов.

В квартирах Улан-Удэ стало теплее. Для этого пришлось запустить резервный котел ТЭЦ-1. Но греет он не на полную мощность, а на улице минус 25 градусов. Из-за пожара на ТЭЦ, который произошел минувшей ночью, в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. Теплоснабжение снизили почти в восьмистах многоквартирных домах и десятках социальных объектов. Власти обещают решить проблему до конца недели. Пока специалисты называют две основные версии произошедшего. По одной из них причиной пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые сварочные работы. Не исключают также, что огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

Китайский Сиань ушел на карантин. Город с 30-миллионным населением изолировали от внешнего мира из-за локальной вспышки COVID-19. Там инфицированы более 140 человек. Местным жителям не только запрещено покидать город, но даже нельзя выходить из дома. Сделать это можно лишь раз в два дня.

На такие жесткие меры власти страны пошли из-за приближения Олимпийских Игр. Они должны стартовать в Пекине 4 февраля. А спортсмены начнут прибывать в Китай уже в январе. Среди них, кстати, не будет спортсменов НХЛ. И это не политическое решение. В Лиге обеспокоены тем, что все чаще в США и Канаде у хоккеистов диагностируется коронавирус. На самоизоляции на данный момент находятся более 130 человек. У одних положительный тест, другие контактировали с заболевшими. Лиге даже пришлось прерывать на пять дней розыгрыш регулярного чемпионата.