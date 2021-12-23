"Москва и мир": отступление холодов и рекорды "Омикрона"

Мороз в столице начал отступление. На улице потеплело, и уже 24 декабря днем в Москве столбики термометров не опустятся ниже минус 10. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что к выходным в столице потеплеет до -5...-7. Самым теплым днем недели станет суббота, 25 декабря. Температурный фон приблизится к климатической норме. А в воскресенье, 26 декабря, горожан ждет очередное похолодание, но без аномальных морозов.

Метель, сильный ветер и потепление в регионе синоптики прогнозируют после католического Рождества. Кроме того, будет наблюдается еще одно явление – алмазная атмосферная пыль. Мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в воздухе – явление для региона редкое. Оно возникает при сильном холоде и высокой влажности воздуха.

Тем временем, заторы на московских улицах вечером 23 декабря могут достигнуть 10 баллов. Постоять придется в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Как предупреждают в ЦОДД, сложной ситуация на трассах города останется вплоть до 30 декабря.

Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Уже 17-ю по счету. Она началась с вопроса о коронавирусном кризисе. Здесь президент отметил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась готова к ним лучше многих других стран. И российская восстановилась быстрее. Однако проблемы есть с коллективным иммунитетом. По словам Владимира Путина, показатель – на уровне 60%, необходимы же 80%. Здесь могут помочь прививки, однако вводить какую-либо ответственность за отказ от вакцинации в России не будут.

Во время пресс-конференции президент также ответил на вопросы, касающиеся демографии, аварийного жилья, мусорной реформы и других региональных проблем. Также поднимались темы поставок газа в Европу, отношений с Украиной и некоторыми другими странами.

106 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Великобритании. Больше половины всех случаев приходится на "Омикрон". В Лондоне этот показатель превышает 80%. Медики заявляют, что жертвами нового штамма стали минимум 14 британцев.

Пытаются сдерживать распространение "Омикрона" и в Бельгии. Брюссель объявил о новых ограничениях. С 26 декабря в стране закроют практически все развлекательные заведения: кинотеатры, театры и казино. Под запрет также попадают массовые мероприятия и рождественские базары в закрытых помещениях.

Аналогичные меры вводят в индийском Нью-Дели. В стране сейчас зафиксировано более 200 инфицированных новым штаммом. Между тем, ученые из Лондона утверждают, что пациенты с "Омикроном" реже попадают в больницу, чем заразившиеся штаммом "Дельта". Исследователи уверены, риск госпитализации с новым штаммом на две трети ниже, чем с "Дельтой".