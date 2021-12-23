"Москва и мир": пресс-конференция Путина и ситуация с "Омикроном"

С коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире. Об этом заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Он отметил, что без всего этого такую глобальную проблему, как пандемия, не решить, и человечество будет нести огромные потери. Также, по словам президента, в России не будут никого преследовать за отказ от прививок. Владимир Путин подчеркнул, что нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определенных мер.

Владимир Путин также объяснил высокие показатели смертности от коронавируса. Причина – низкий коллективный иммунитет. В России он на уровне 60%, тогда как в других странах эта цифра приближается к 90%.

В квартирах Улан-Удэ стало теплее. Для этого пришлось запустить резервный котел ТЭЦ-1. Но греет он не на полную мощь, а на улице минус двадцать пять градусов. В ближайшее время столбики термометров опустятся еще ниже. Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы. Из-за пожара на ТЭЦ, который произошел минувшей ночью, в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. Теплоснабжение снизили почти в восьмистах многоквартирных домах и десятках социальных объектов. Власти обещают решить проблему до конца недели.

Пока специалисты называют две основные версии произошедшего. По одной из них причиной пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые сварочные работы. Не исключают также, что огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

106 тысяч заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Великобритании. Больше половины всех случаев приходится на "Омикрон". В Лондоне этот показатель превышает 80%. Медики заявляют, что жертвами нового штамма стали минимум 14 британцев.

Пытаются сдерживать распространение "Омикрона" и в Бельгии. Брюссель объявил о новых ограничениях. С 26 декабря в стране закроют практически все развлекательные заведения: кинотеатры, театры и казино. Под запрет также попадают массовые мероприятия и рождественские базары в закрытых помещениях.

Аналогичные меры вводят в индийском Нью-Дели. В стране зафиксировано более 200 инфицированных новым штаммом. Между тем, ученые из Лондона утверждают, что пациенты с "Омикроном" реже попадают в больницу, чем заразившиеся штаммом "Дельта". Исследователи уверены, что риск госпитализации с "Омикроном" на две трети ниже, чем с "Дельтой".