"Москва и мир": реновация в столице и "Омикрон"

Москвичей по программе реновации будут расселять согласно графику. Власти стараются соблюдать все обещанные сроки. Об этом сообщил Сергей Собянин во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой. Мэр отметил, что темпы строительства жилья растут. До конца года новые квартиры получат еще 50 тысяч москвичей.

Сергей Собянин также рассказал, что в Москве запустят аналог программы реновации для промзон. Благодаря этому жители районов за пределами ТТК получат возможность найти работу ближе к дому. Новая программа позволит создать более 500 тысяч рабочих мест.

Уже более 106 стран заявили, что "Омикрон" проник на их территорию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее "Дельты". Причем это касается даже стран с высоким уровнем иммунитета.

Медики прогнозируют новую ковидную волну в Европе. Одна за одной страны объявляют об ужесточении ограничительных мер во время праздников. В Португалии в эти выходные закрываются ночные клубы. В рестораны и отели будет вход только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Это касается даже привитых. Под запретом находятся массовые мероприятия, нельзя собираться группами более 10 человек. Новые ограничения хотели ввести в январе, но из-за резкого роста числа заболевших перенесли срок на неделю раньше.

Пандемия не только диктует новые нормы жизни, но и становится причиной появления неожиданных профессий. В австрийском Линце ищут "охотников за непривитыми". Они будут следить за тем, чтобы противники вакцинации своевременно получили и оплатили положенные штрафы. Охотникам предложат зарплату около трех тысяч евро.

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до утра пятницы из-за гололедицы и аномальных холодов. В регионе температура воздуха в эти дни будет на 7–12 градусов ниже нормы. А минувшая ночь и вовсе стала самой холодной за последние 54 года. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились ниже отметки в минус 22 градуса. По области было еще холоднее. Температура местами опустилась до 25 мороза и ниже.

Правда, благодаря такой погоде жители столичного региона смогли увидеть редкое атмосферное явление – Гало-22. Синоптики рассказали, что выглядит оно как вторичное свечение вокруг источника света и проявляется как правило, в форме круга или светового столба. А возникает Гало из-за образования ледяных кристаллов в перистых облаках.

Мороз к выходным начнет ослабевать. В выходные в Москве днем будет от 7 до 9 градусов мороза, местами пройдет снег и будет ветрено.