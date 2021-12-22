"Москва и мир": ежегодный отчет перед МГД и "Омикрон"

С нового года в Москве повысится минимальный размер пенсии. Также запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат и новые льготы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой. По словам мэра, в бюджете на 2022 год расходы социальной направленности будут увеличены почти на 10%.

Мэр также затронул тему реновации. В столице запустят ее аналог – программу для промзон. Она поможет создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а жителям районов за пределами ТТК – переехать в новые квартиры.

Масштабно продолжат развивать и метро. Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 новых станций подземки и три линии: Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую и Троицкую. Также запустят оставшиеся участки БКЛ.

Уже более 106 стран заявили, что "Омикрон" проник на их территорию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее "Дельты". Причем это касается даже стран с высоким уровнем иммунитета.

Медики прогнозируют новую ковидную волну в Европе. Одна за одной страны объявляют об ужесточении ограничительных мер во время праздников. В Португалии в эти выходные закрываются ночные клубы. В рестораны и отели будет вход только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Это касается даже привитых. Под запретом находятся массовые мероприятия, нельзя собираться группами более 10 человек. Новые ограничения хотели ввести в январе, но из-за резкого роста числа заболевших перенесли срок на неделю раньше.

Пандемия не только диктует новые нормы жизни, но и становится причиной появления неожиданных профессий. В австрийском Линце ищут "охотников за непривитыми". Они будут следить за тем, чтобы противники вакцинации своевременно получили и оплатили положенные штрафы. Охотникам предложат зарплату около трех тысяч евро.

Снегопад в Севастополе привел к перебоям с электричеством и остановке паромной переправы. Без света остались несколько районов, нарушена работа 11 подстанций. Сейчас все восстанавливают аварийные бригады. На улицах города и во дворах продолжают убирать снег.

В Севастополе из-за снегопада и морозов действует штормовое предупреждение. Ночью столбики термометров опустились до -12 градусов. Из-за плохой погоды власти решили отменить школьные автобусы. Дети, которых они обычно развозят, остались дома на дистанционном обучении.

По данным синоптиков, холода продержатся на юге до выходных, после чего снова будет до +10 градусов. А вот жителям Якутии потепления пока не обещают. В 16 населенных пунктах республики температура опустилась ниже 50 градусов мороза, а в одном поселке зафиксировали все минус 55 градусов. Школьников перевели на дистанционное обучение.