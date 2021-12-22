"Москва и мир": украшение главной елки страны и ситуация с COVID-19

На Соборной площади Кремля начали наряжать главную елку страны. Украшения для нее сделали из специального облегченного материала, а некоторые по индивидуальным эскизам. Отмечается, что наряд главного символа Нового года в это году сделают по мотивам сказки "Морозко". Традиционно в украшении ели специалистам помогают отличники московских колледжей. В этот раз честь выпала ученикам пожарно-спасательного колледжа имени Максимчука.

Ель на Соборную площадь прибыла из Щелковского района. 90-метровое дерево выбрали из 37 кандидатов. Оно соответствует всем "кремлевским стандартам": возраст 90–100 лет, высота – около 30 метров. Так же ель отличают правильная пирамидальная форма и густая хвоя насыщенного цвета.

Госдума отменила обязательный техосмотр для личного автотранспорта. Этот законопроект прошел третье, заключительное, чтение. Согласно документу, с начала 2022 года процедура для большинства автовладельцев будет добровольной.

Обязательным техосмотр по-прежнему останется для общественного транспорта, такси, грузовиков, служебных автомобилей и тех, которые используются в коммерческих целях.

Пройти ТО придется также при смене владельца или изменении конструкции машины. Отмечается, что документ исключает проведение так называемых техосмотров на обочине, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению ТО. Кроме того, теперь запрещается штрафовать автомобилистов за отсутствие диагностической карты. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что нововведения коснутся более чем 50 миллионов владельцев авто и мотоциклов. Теперь принятый Госдумой закон должен поступить на рассмотрение Совфеду и после этого на подпись президенту.

Власти Израиля объявили о четвертом этапе вакцинации. Правительство заручилось поддержкой врачей по поводу очередной дозы бустера. Пройти вторую ревакцинацию рекомендуют людям старше 60 лет и врачам. Дополнительный укол можно будет сделать через четыре месяца после получения третьей дозы. Это, считают власти страны, должно остановить волну "Омикрона".

Из-за нового штамма коронавируса Швеция ужесточает ограничительные меры. Они коснутся работы баров и ресторанов. Кроме того, компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку. Каждые сутки коронавирусом в Швеции заболевают почти 13 тысяч человек. Медики считают, что цифра будет расти, хотя в стране привито более 80% населения.

Очередная атака коронавируса стала темой обращения к нации Джо Байдена. Президент США в очередной раз призвал сограждан сделать прививку перед предстоящими праздниками. Кроме того, он сообщил, что власти закупят миллионы экспресс-тестов и разошлют их по почте американцам совершенно бесплатно.