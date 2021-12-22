"Москва и мир": погода в столице и вакцинация в Израиле

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22 градусов. В центре города термометры показали -19,5 градуса, в Тушине и Бутове – почти минус 23 градуса, в ТиНАО еще холоднее – минус 25 градусов. Это на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Из-за аномальных холодов оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в столице до полудня четверга. Пока же специалисты комплекса городского хозяйства просят москвичей теплее одеваться и избегать длительного пребывания на улице.

Из-за морозов в столичной системе отопления температуру подняли до максимума. Что касается Нового года, то, по словам синоптиков, праздничная ночь будет морозной и снежной. Прогнозируются минус 10–12 градусов. А сугробы до конца месяца вырастут еще больше.

Власти Израиля анонсировали четвертый этап вакцинации. Правительство заручилось поддержкой врачей по поводу очередной дозы бустера. Пройти вторую ревакцинацию рекомендуют людям старше 60 лет и врачам. Дополнительный укол можно будет сделать через четыре месяца после получения третьей дозы. Это, как считают власти страны, должно остановить волну "Омикрона".

Из-за нового штамма коронавируса Швеция ужесточает ограничительные меры. Они коснутся работы баров и ресторанов. Кроме того, компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку. Каждые сутки коронавирусом в Швеции заболевают почти 13 тысяч человек. Медики считают, что цифра будет расти, хотя в стране привито более 80 процентов населения.

Очередная атака коронавируса стала темой общения к нации Джо Байдена. Президент США в очередной раз призвал сограждан сделать прививку перед предстоящими праздниками. Кроме того, сообщил, что власти закупят миллионы экспресс-тестов и разошлют их по почте американцам совершенно бесплатно.

Снегопад в Севастополе привел к перебоям с электричеством и остановке паромной переправы. Без света остались несколько районов, нарушена работа 11 подстанций. Сейчас все восстанавливают аварийные бригады. На улицах города и во дворах продолжают убирать снег.

В Севастополе из-за снегопада и морозов действует штормовое предупреждение. Ночью столбики термометров опустились до минус 12 градусов. Из-за плохой погоды власти решили отменить школьные автобусы. Дети, которых они обычно развозят, остались дома – на дистанционном обучении.

По данным синоптиков, холода продержатся на юге до выходных, после чего снова будет до +10 градусов. А вот жителям Якутии потепления пока не обещают. В 16 населенных пунктах республики температура опустилась ниже 50 градусов мороза, а в одном поселке зафиксировали все минус 55 градусов. Школьников перевели на дистанционное обучение.