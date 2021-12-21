"Москва и мир": ограничения в Каталонии и заболеваемость COVID-19 в России

В Мадриде с 22 декабря начнут бесплатно раздавать экспресс-тесты. Цены на них в аптеках – одни из самых высоких в Европе, и многие не могут себе позволить такую покупку. В Австрии локдаун для не вакцинированных граждан продлили вплоть до 31 декабря. Жители, которые еще не переболели или не сделали прививку, до конца года могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Например, для похода на работу или в магазин. Кроме того, без наличия сертификата австрийцев не пустят в ресторан и другие общественные места.

В Лондоне пошли еще дальше и отменили традиционные новогодние торжества на Трафальгарской площади для всех. В стране ежедневно коронавирусом заболевают 80–90 тысяч человек. Это рекордные для Великобритании показатели с начала пандемии.

Уровень заболеваемости ковидом в России снижается уже шесть недель. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тем не менее, по ее словам, в РФ зафиксирован 41 случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. При этом состояние пациентов стабильное. Что касается Москвы, то в столице тоже снижаются цифры. Однако власти держат во внимании тот факт, что новый штамм "Омикрон" распространяется очень быстро.

Сейчас с ковидом в России борются около 300 тысяч медиков. Поддержку им продолжат оказывать и в следующем году. Врачи должны вовремя получить все выплаты за последние месяцы 2021 года и январь 2022 года. Для этого из бюджета выделили более 50 миллиардов рублей.

Батареи в московских квартирах прогрели до максимума. Температура в городской системе отопления составляет 130 градусов, рассказал заммэра Петр Бирюков. Из-за аномального холода в столице до ночи 23 декабря действует оранжевый уровень погодной опасности.

Мороз в Европейскую часть страны принес очередной циклон. Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на 8–15 градусов. Пик непогоды придется на среду, 22 декабря: обещают до 24 градусов мороза ночью и не выше минус 18 в дневные часы.

Московичей предупредили, что погода может повлиять на учебный процесс. Дошкольникам и учащимся начальных классов разрешили не ходить на занятия при температуре ниже минус 25 градусов. В столице потеплеет уже к субботе, 25 декабрю. В ночь на 25 декабря, ожидается уже от -9 до -14 градусов, а днем – от -3 до -8.