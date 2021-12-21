"Москва и мир": массовое ДТП на ТТК и ограничения в Каталонии

Причиной массового ДТП в Москве могло стать превышение допустимой скорости водителем одной из машин. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Точные обстоятельства происшествия установят во время проверки.

Авария произошла утром 21 декабря на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед въездом в Кутузовский тоннель. По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель минивэна. Он повредил по меньшей мере 20 машин. Среди участников аварии оказались такси, каршеринг, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Пострадали два человека.

Предполагаемый виновник ДТП теперь проходит медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянений. На вопросы журналистов он отвечал спутанно. Кроме того, очевидцы говорят, что после аварии мужчина вел себя неадекватно.

Каталония закрывает ночные заведения, ограничивает работу ресторанов и торговых центров из-за шестой волны коронавируса. Местным жителям запретят собираться группами более 10 человек. Такие правила будут действовать все новогодние праздники. Заболеваемость растет. За полтора месяца число переболевших COVID-19 увеличилось более чем на полмиллиона.

В Мадриде с 22 декабря начнут бесплатно раздавать экспресс-тесты. Цены на них в аптеках – одни из самых высоких в Европе, многие не могут себе позволить такую покупку. В Австрии локдаун для невакцинированных граждан продлили до 31 декабря. Жители, которые еще не переболели или не сделали прививку, до конца года могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Например, для похода на работу или в магазин. Кроме того, без наличия сертификата австрийцев не пустят в ресторан и другие общественные места.

В Лондоне отменили традиционные новогодние торжества на Трафальгарской площади. В стране ежедневно коронавирусом заболевают 80–90 тысяч человек. Это рекордные для Великобритании показатели с начала пандемии.

Уровень заболеваемости коронавирусом в России снижается уже шесть недель. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Тем не менее, по ее словам, в РФ зафиксирован 41 случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. При этом состояние пациентов стабильное. Что касается Москвы, то в столице тоже снижаются цифры. Однако власти держат во внимании тот факт, что новый штамм "Омикрон" распространяется очень быстро.

Сейчас с коронавирусом в России борются около 300 тысяч медиков. Поддержку им продолжат оказывать и в следующем году. Врачи должны вовремя получить все выплаты за последние месяцы 2021 года и январь 2022 года. Для этого из бюджета выделили более 50 миллиардов рублей.