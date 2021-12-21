"Москва и мир": лыжные трассы в столице и тайфун на Филиппинах

Для любителей активного отдыха в Москве в этом сезоне проложили около 380 лыжных трасс. Их общая протяженность составляет свыше 600 километров. Большинство трасс доступно круглосуточно, они оборудованы уличным освещением, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что самая длинная 20-километровая лыжня расположена в Битцевском парке. Опытным спортсменам будет интересен маршрут с перепадами высот, его проложили в "Сокольниках". Всего же в этом парке обустроено сразу 15 трасс.

Чтобы прогулки на лыжах не зависели от капризов погоды, власти города решили подстраховаться и оснастили более 10 трасс снеговыми пушками. Для поклонников горнолыжного спорта и сноубординга в столице работают семь склонов. Все они оборудованы пунктами проката инвентаря. Особенно мэр отметил спорткомплекс "Ново-Переделкино". В центре зимнего спорта провели масштабную модернизацию: отремонтировали все сооружения и построили кафе.

В российское посольство на Филиппинах не поступала информация, что среди пострадавших от тайфуна есть граждане РФ. При этом некоторые россияне изъявили желание покинуть зону бедствия. Они уже обратились к дипломатам с просьбой о содействии. В посольстве отметили, что пока отсутствует связь только с одной провинцией, которая пострадала от тайфуна. На восстановление коммуникаций может уйти несколько дней, но ведомство находится в тесном контакте с властями страны и постоянно мониторит ситуацию.

По последним данным, жертвами тайфуна стали как минимум 375 человек, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Около 500 пострадавших обратились за помощью к медикам. Тайфун атаковал 9 островов на юго-востоке Филиппин в минувший четверг, 16 декабря. Порывы ветра достигали 55 метров секунду. Они сносили дома, некоторые населенные пункты полностью разрушены. Из пострадавших регионов были эвакуированы более полумиллиона человек. Эксперты говорят, что точный масштаб ущерба пока оценить невозможно.

Причиной массового ДТП в Москве могло стать превышение допустимой скорости водителем одной из машин. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Точные обстоятельства происшествия установят во время проверки.

Авария произошла утром 21 декабря на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед въездом в Кутузовский тоннель. По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель минивэна. Он повредил по меньшей мере 20 машин. Среди участников аварии оказались такси, каршеринг, а также автомобиль с дипломатическими номерами. Пострадали два человека.

Предполагаемый виновник ДТП теперь проходит медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянений. На вопросы журналистов он отвечал спутанно. Кроме того, очевидцы говорят, что после аварии мужчина вел себя неадекватно.