"Москва и мир": новогодние елки в столице и тайфун на Филиппинах

Более тысячи наряженных елок украсили улицы столицы. Специалисты комплекса городского хозяйства закончили украшать город к Новому году и Рождеству. Самые большие деревья (высотой около 25 метров) установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе установили самые большие ели.

Для украшений использовано современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Для декора применяют уже имеющиеся конструкции, которые переделывают в соответствии с датой и символикой праздника. Также в Москве установили более 4 тысяч объемных декоративных конструкций – это световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.

В среду, 22 декабря, в столице зажгут огни на главной елке страны на Соборной площади Кремля. 28-метровое дерево с диаметром ствола почти 60 сантиметров срубили в Щелковском районе Подмосковья. Москвичи могут приобрести живую елку и домой, в столице уже открыты 238 базаров. Они будут работать до 31 декабря.

В российское посольство на Филиппинах не поступала информация, что среди пострадавших от тайфуна есть граждане РФ. При этом некоторые россияне изъявили желание покинуть зону бедствия. Они уже обратились к дипломатам с просьбой о содействии. В посольстве отметили, что пока отсутствует связь только с одной провинцией, которая пострадала от тайфуна. На восстановление коммуникаций может уйти несколько дней, но ведомство находится в тесном контакте с властями страны и постоянно мониторит ситуацию.

По последним данным, жертвами тайфуна стали как минимум 375 человек, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. Около 500 пострадавших обратились за помощью к медикам. Тайфун атаковал 9 островов на юго-востоке Филиппин в минувший четверг, 16 декабря. Порывы ветра достигали 55 метров секунду. Они сносили дома, некоторые населенные пункты полностью разрушены. Из пострадавших регионов были эвакуированы более полумиллиона человек. Эксперты говорят, что точный масштаб ущерба пока оценить невозможно.

Минздрав внес в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию от коронавируса подростков 12–17 лет. Прививать их можно в случае добровольного согласия и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя. При этом подростки относятся к приоритету третьего уровня по вакцинации наряду с госслужащими, студентами и призывниками. В приоритете первого уровня – люди старше 60 лет, медики, преподаватели, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями.

Вакцину против коронавируса "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет зарегистрировали в конце ноября. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Препарат планируется запустить в гражданский оборот в конце декабря, собираются выпустить около 150 тысяч доз.

"Спутник М" – это ослабленный вариант "Спутника V". Как и вакцина для взрослых, этот препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.