"Москва и мир": аномальный холод в столице и карантин в Нидерландах

Батареи в московских квартирах прогрели до максимума. Температура в городской системе отопления составляет 130 градусов, рассказал заммэра Петр Бирюков. Из-за аномального холода в столице до ночи 23 декабря действует оранжевый уровень погодной опасности. Мороз в Европейскую часть страны принес очередной циклон. Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на 8–15 градусов. Пик непогоды придется на среду, 22 декабря: обещают до 24 градусов мороза ночью и не выше минус 18 в дневные часы.

Московичей предупредили, что погода может повлиять на учебный процесс. Дошкольникам и учащимся начальных классов разрешили не ходить на занятия при температуре ниже минус 25 градусов. Впрочем, вряд ли в ближайшие дни дети смогут остаться дома. В столице потеплеет уже к субботе, 25 декабрю. В ночь на 25 декабря, ожидается уже от -9 до -14 градусов, а днем – от -3 до -8.

Минздрав внес в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию от коронавируса подростков 12–17 лет. Прививать их можно в случае добровольного согласия и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя. При этом подростки относятся к приоритету третьего уровня по вакцинации наряду с госслужащими, студентами и призывниками. В приоритете первого уровня – люди старше 60 лет, медики, преподаватели, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями.

Вакцину против коронавируса "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет зарегистрировали в конце ноября. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Препарат планируется запустить в гражданский оборот в конце декабря, собираются выпустить около 150 тысяч доз. "Спутник М" – это ослабленный вариант "Спутника V". Как и вакцина для взрослых, этот препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Лондоне из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса отменили традиционные новогодние торжества на Трафальгарской площади. До последнего местные власти надеялись, что смогут провести мероприятия хотя бы с ограниченным числом участников. В стране ежедневно заболевают 80–90 тысяч человек. Это рекордные показатели с начала пандемии. Причем, в Минздраве уверены, что в официальной статистике лишь четверть от реального числа заболевших.

В Нидерландах пошли еще дальше. Страна ушла на карантин. До 14 января там запрещены все мероприятия. Закрыты рестораны, спортзалы, кинотеатры и музеи.

В США объявили о первой жертве "Омикрона". По словам врачей, пациенту было около 50 лет. Мужчина не был вакцинирован и имел проблемы со здоровьем. Новый штамм в США уже стал доминирующим. На него приходится 73% всех заражений.