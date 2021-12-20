"Москва и мир": елочные базары в столице и тайфун на Филиппинах

В Москве открылись новогодние елочные базары. По всему городу их организовали около 240. Посетителям предложат ели из Пермского края и Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также деревья из Дании. Отечественная елка обойдется в тысячу рублей за метр, импортная – 3–3,5 тысячи.
Настоящие елочные базары огорожены и освещены. Они оформлены в едином стиле, дизайн используется с 2015 года. В каждой точке продажи должны быть книга отзывов и предложений, мерная линейка, упаковочный материал и огнетушители. После праздников елку можно сдать в специальные пункты приема. В городе их откроют более 500.
Более 200 жителей Филиппин стали жертвами урагана, десятки человек числятся пропавшими без вести. Больше остальных пострадал остров Сиаргао. Стихия промчалась по нему со скоростью более 55 метров секунду. Ее напора не выдержали тысячи зданий, в том числе жилые дома. Убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.
Президент Родриго Дутерте признал, что бюджету страны нанесен сокрушительный удар. Он пообещал организовать доставку воды, продовольствия и палаток в пострадавшие районы. Тайфун, после того как прошелся по центральным Филиппинам, немного ослаб. Более 330 тысяч человек были заранее эвакуированы.
На данный момент в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. К их проведению привлечены полицейские, пожарные и военнослужащие. Ищут людей и в Малайзии. По меньшей мере десять человек пропали без вести после мощного наводнения. Его вызвали ливневые дожди, сильнейшие за последние 100 лет. Стихия затронула столичный регион и восемь штатов. Более 40 тысяч жителей эвакуированы.
Опасная волна холода ожидается в европейской части России в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, в Центральном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура воздуха окажется ниже нормы на 7–12 градусов. Столица к морозам готова. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все службы сейчас работают в штатном режиме. В городе есть все резервы, в том числе тепловой и энергетический.
По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в Москве ожидается температура воздуха до минус 28 градусов, а днем – до минус 23 градусов. Из-за таких аномальных холодов Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Отступят морозы к субботе – днем будет минус 3–7 градусов.
Неоднородной зима останется и после Нового года. Как рассказали синоптики, жителей европейской России в январе и феврале ждут сильные морозы, которые будут сменяться частым оттепелями.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: