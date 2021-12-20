"Москва и мир": елочные базары в столице и тайфун на Филиппинах

В Москве открылись новогодние елочные базары. По всему городу их организовали около 240. Посетителям предложат ели из Пермского края и Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также деревья из Дании. Отечественная елка обойдется в тысячу рублей за метр, импортная – 3–3,5 тысячи.

Настоящие елочные базары огорожены и освещены. Они оформлены в едином стиле, дизайн используется с 2015 года. В каждой точке продажи должны быть книга отзывов и предложений, мерная линейка, упаковочный материал и огнетушители. После праздников елку можно сдать в специальные пункты приема. В городе их откроют более 500.

Более 200 жителей Филиппин стали жертвами урагана, десятки человек числятся пропавшими без вести. Больше остальных пострадал остров Сиаргао. Стихия промчалась по нему со скоростью более 55 метров секунду. Ее напора не выдержали тысячи зданий, в том числе жилые дома. Убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.

Президент Родриго Дутерте признал, что бюджету страны нанесен сокрушительный удар. Он пообещал организовать доставку воды, продовольствия и палаток в пострадавшие районы. Тайфун, после того как прошелся по центральным Филиппинам, немного ослаб. Более 330 тысяч человек были заранее эвакуированы.

На данный момент в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. К их проведению привлечены полицейские, пожарные и военнослужащие. Ищут людей и в Малайзии. По меньшей мере десять человек пропали без вести после мощного наводнения. Его вызвали ливневые дожди, сильнейшие за последние 100 лет. Стихия затронула столичный регион и восемь штатов. Более 40 тысяч жителей эвакуированы.

Опасная волна холода ожидается в европейской части России в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, в Центральном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура воздуха окажется ниже нормы на 7–12 градусов. Столица к морозам готова. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все службы сейчас работают в штатном режиме. В городе есть все резервы, в том числе тепловой и энергетический.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в Москве ожидается температура воздуха до минус 28 градусов, а днем – до минус 23 градусов. Из-за таких аномальных холодов Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Отступят морозы к субботе – днем будет минус 3–7 градусов.

Неоднородной зима останется и после Нового года. Как рассказали синоптики, жителей европейской России в январе и феврале ждут сильные морозы, которые будут сменяться частым оттепелями.