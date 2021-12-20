"Москва и мир": "Крылья аиста" и забег Санта-Клаусов в Мадриде

В Москве назвали лауреатов премии "Крылья аиста". Она вручается за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. Победителями в номинации "Лучшая семья года" стали сразу три семьи, которые воспитывают приемных детей. Им вручили денежную премию.

Лучшими организациями года стали школа приемных родителей "Маяк" и проект "Старшие Братья. Старшие Сестры". Меценатом года назвали офицера Федора Никулина, который поддержал центр содействия семейному воспитанию.

С 2010 года число сирот в интернатах столицы сократилось почти в 3,5 раза. Сейчас в этих учреждениях остаются более 1,2 тысячи детей. А в приемных семьях воспитываются около 18 тысяч человек.

Улицы Мадрида заполнили Санта-Клаусы. Одни ехали на мотоциклах, другие предпочли бег. Такие костюмированные мероприятия – традиция для испанской столицы. Местные байкеры и бегуны не только поднимают горожанам настроение, но и занимаются благотворительностью.

Мото-санты собирали средства на игрушки для детей, а бегуны решили поддержать своих соотечественников – жителей пострадавшего от вулкана острова Пальма. Хотя извержение прекратилось всего неделю назад, люди спешат вернуться на остров, чтобы встретить зимние праздники дома. Однако многие дома нуждаются в капитальном ремонте, а некоторые и вовсе придется строить заново.

Кумбре-Вьеха бушевал около трех месяцев. Извержение войдет в историю острова как самое продолжительное за все время наблюдений. Вулкан обрушил на Пальму более 10 миллионов кубических метров лавы. Свои дома покинули 7 тысяч человек. По оценкам экспертов, ущерб экономике острова составил минимум полмиллиарда евро.

Опасная волна холода ожидается в европейской части России в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, в Центральном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура воздуха окажется ниже нормы на 7–12 градусов. Столица к морозам готова. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все службы сейчас работают в штатном режиме. В городе есть все резервы, в том числе тепловой и энергетический.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в Москве ожидается температура воздуха до -28 градусов, а днем – до -23 градусов. Из-за таких аномальных холодов Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Отступят морозы к субботе: днем будет около -3...-7 градусов.

Неоднородной зима останется и после Нового года. Как рассказали синоптики, жителей европейской России в январе и феврале ждут сильные морозы, которые будут сменяться частым оттепелями.