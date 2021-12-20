"Москва и мир": QR-коды в столице и забег Санта-Клаусов в Мадриде

QR-коды для переболевших ковидом москвичей с 20 декабря оформляют сразу на год, а уже выданные шестимесячные сертификаты продлятся автоматически. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ранее такое решение было принято на федеральном уровне. А вот срок действия цифрового пропуска по ПЦР-тесту сократили до двух дней. Такое ужесточение решили сделать из-за "Омикрона". Сейчас этот штамм коронавируса, по заявлениям властей некоторых стран, распространяется крайне стремительно.

Тем временем на Камчатке санитарные правила, наоборот, смягчили. Там с 21 декабря отменяют QR-коды для поездок на междугородних автобусах и авиаперелетов по местным направлениям. Такое решение губернатор края Владимир Солодов принял "в связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники". В транспорте останется обязательным только масочный режим. QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный ковид, действовали на Камчатке с 23 ноября.

Улицы Мадрида заполнили Санта-Клаусы. Одни ехали на мотоциклах, другие предпочли бег. Такие костюмированные мероприятия – традиция для испанской столицы. Местные байкеры и бегуны не только поднимают горожанам настроение, но и занимаются благотворительностью.

Мото-санты собирали средства на игрушки для детей, а бегуны решили поддержать своих соотечественников – жителей пострадавшего от вулкана острова Пальма. Хотя извержение прекратилось всего неделю назад, люди спешат вернуться на остров, чтобы встретить зимние праздники дома. Однако многие дома нуждаются в капитальном ремонте, а некоторые и вовсе придется строить заново.

Кумбре-Вьеха бушевал около трех месяцев. Извержение войдет в историю острова как самое продолжительное за все время наблюдений. Вулкан обрушил на Пальму более 10 миллионов кубических метров лавы. Свои дома покинули 7 тысяч человек. По оценкам экспертов, ущерб экономике острова составил минимум полмиллиарда евро.

В новом году на портале госуслуг станут доступны еще более 100 региональных сервисов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Премьер отметил, что постановление уже подписано, скоро россияне смогут оценить удобство новых услуг. Им больше не нужно будет тратить время на посещение разных ведомств.



Мишустин также отметил, что регионы смогут размещать на едином портале госуслуг дополнительные сервисы, например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья.