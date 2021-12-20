"Москва и мир": открытие елочных базаров в столице и непогода на Филиппинах

В Москве открылись новогодние елочные базары. По всему городу их организовали около 240. Посетителям предложат ели из Пермского края и Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также деревья из Дании. Отечественная елка обойдется в тысячу рублей за метр, импортная – 3–3,5 тысячи.

Настоящие елочные базары огорожены и освещены. Они оформлены в едином стиле, дизайн используется с 2015 года. В каждой точке продажи должны быть книга отзывов и предложений, мерная линейка, упаковочный материал и огнетушители. После праздников елку можно сдать в специальные пункты приема. В городе их откроют более 500.

QR-коды для переболевших коронавирусом москвичей с 20 декабря оформляют сразу на год. А уже выданные шестимесячные сертификаты продлятся автоматически. Об этом сообщил Сергей Собянин. Ранее такое решение было принято на федеральном уровне. Тем временем срок действия цифрового пропуска по ПЦР-тесту сократили до двух дней. Такое ужесточение решили сделать из-за "Омикрона". На данный момент этот штамм коронанавируса, по заявлениям властей некоторых стран, распространяется крайне стремительно.

На Камчатке санитарные правила, наоборот, смягчили. Там с 21 декабря отменяют QR-коды для поездок на междугородних автобусах и авиаперелетов по местным направлениям. Такое решение губернатор края Владимир Солодов принял в связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники. В транспорте останется обязательным только масочный режим. QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный ковид, действовали на Камчатке с 23 ноября.

Более 200 жителей Филиппин стали жертвами урагана, десятки человек числятся пропавшими без вести. Больше остальных пострадал остров Сиаргао. Стихия промчалась по нему со скоростью более 55 метров секунду. Ее напора не выдержали тысячи зданий, в том числе жилые дома. Убытки оцениваются в сотни миллионов долларов. Президент Родриго Дутерте признал, что бюджету страны нанесен сокрушительный удар. Он пообещал организовать доставку воды, продовольствия и палаток в пострадавшие районы. Тайфун, после того как прошелся по центральным Филиппинам, немного ослаб. Более 330 тысяч человек были заранее эвакуированы.

В настоящее время в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. К их проведению привлечены полицейские, пожарные и военнослужащие. Ищут людей и в Малайзии. По меньшей мере 10 человек пропали без вести после мощного наводнения. Его вызвали ливневые дожди, сильнейшие за последние 100 лет. Стихия затронула столичный регион и восемь штатов. Более 40 тысяч жителей эвакуированы.