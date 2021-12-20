"Москва и мир": погода в столице и тайфун на Филиппинах

Москвичей в ближайшие дни ожидают резкие скачки атмосферного давления. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что вечером в воскресенье, 19 декабря, атмосферное давление было совершенно низким: 723 миллиметра ртутного столба. Это связано с тем, что в столицу пришел глубокий циклон. Такой показатель на 25 делений ниже нормы, однако за 40 часов давление повысится сразу на 20 миллиметров ртутного столба.

Также жителей столицы предупреждают о "полярном вторжении". По словам синоптиков, на этой неделе Центральную Россию ждут настоящие русские морозы. Так, например, в столичном регионе 20 декабря ночью воздух остынет до минус 15–17 градусов. А затем похолодает еще больше.

Самым холодным днем недели станет среда: в ночь на 22 декабря столбики термометров опустятся до минус 22 градусов, а днем ожидается минус 14–17 градусов. Пока же Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за гололеда.

Более 200 жителей Филиппин стали жертвами урагана, десятки человек числятся пропавшими без вести. Больше остальных пострадал остров Сиаргао. Стихия промчалась по нему со скоростью более 55 метров секунду. Ее напора не выдержали тысячи зданий, в том числе жилые дома. Убытки оцениваются в сотни миллионов долларов.

Президент Родриго Дутерте признал, что бюджету страны нанесен сокрушительный удар. Он пообещал организовать доставку воды, продовольствия и палаток в пострадавшие районы. Тайфун, после того как прошелся по центральным Филиппинам, немного ослаб. Более 330 тысяч человек были заранее эвакуированы.

На данный момент в регионе продолжаются поисково-спасательные работы. К их проведению привлечены полицейские, пожарные и военнослужащие. Ищут людей и в Малайзии. По меньшей мере десять человек пропали без вести после мощного наводнения. Его вызвали ливневые дожди, сильнейшие за последние 100 лет. Стихия затронула столичный регион и восемь штатов. Более 40 тысяч жителей эвакуированы.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами приземлился в степи Казахстана в расчетное время. На Землю прилетели российский космонавт Александр Мисуркин, а также японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано. Они были на МКС гостями. На станцию их отправили 8 декабря. Японцы стали первыми за 12 лет туристами, прилетевшими на орбиту на корабле "Союз".

Юсаку Маэдзава – предприниматель-миллиардер, он входит в число богатейших людей Японии. А Едзо Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС он отвечал за освещение полета Маэдзавы. Теперь туристы пройдут курс реабилитации после полета. В Роскосмосе рассказали, что он продлится 2–3 недели. За это время японцы восстановят нормальную физическую форму: под наблюдением врачей будут посещать бассейн, совершать пешие прогулки и постепенно усиливать нагрузку на мышцы.