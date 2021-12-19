"Москва и мир": реставрация памятников и локдаун в Нидерландах

В Москве выполняют самую масштабную в мире программу реставрации памятников культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, столичные специалисты привели в порядок уже 170 исторических объектов. В реставрационных работах участвуют как городские и федеральные структуры, так и частные инвесторы.

В качестве примера поддержки частной инициативы мэр привел конкурс "Московская реставрация", в рамках которого с 2011 года город выбирает лучшие проекты. Что касается самих памятников, то в программу входят как небольшие купеческие дома и усадьбы, так и крупные промышленные объекты. Одним из них стал недавно открывшийся дом культуры "ГЭС-2", в котором раньше располагалась Центральная электрическая станция городского трамвая. Сергей Собянин отметил, что этот проект – один из самых важных в 2021 году. Во время работ там сохранили исторические металлоконструкции несущих форм и колонн. Однако внутри отказались от классических этажей, а спроектировали ярусы, соединенные лестницами.

В Москве сугробы выросли до 27 сантиметров. Всю ночь в городе шел снег и периодически продолжается в течение дня. На метеостанции ВДНХ только за ночь зафиксировали прирост в пять сантиметров. А всего за декабрь в столице выпало 42 миллиметра осадков – это 75% месячной нормы. Синоптики обещают, что это пока не рекорд. К концу следующей недели снега будет еще больше. В Подмосковье самые высокие сугробы сейчас в Павловском Посаде и Черустях.

Очередной рекорд поставило в столице и атмосферное давление. Как и обещали, из-за циклона оно упало

до 725 миллиметров ртутного столба. А завтра начнется обещанное похолодание. Днем будет от минус 5 до минус 10 градусов, облачно и снег. Вечером температура еще понизится. А со вторника днем термометры будут показывать от 15 до 22 градусов мороза. По области станет еще холоднее, до минус 26 градусов.

Германия с понедельника закрывается от Великобритании. Причина – в молниеносном распространении нового штамма коронавируса "Омикрон". В Соединенном Королевстве уже более 25 тысяч случаев заражения новым вариантом, причем 10 тысяч – только за один сутки. В Лондоне объявили чрезвычайное положение. В связи с этим Германия с 20 декабря вводит двухнедельный карантин для всех, кто прибудет из Великобритании, вне зависимости от того, есть ли у человека антитела.

В Нидерландах из-за "Омикрона" введен локдаун. Закрыты кафе, рестораны, спортзалы, парикмахерские. Учиться школьники и студенты будут только онлайн. Ограничения ввели на все праздники до середины января. В гости на Рождество и Новый год голландцам разрешили приглашать не больше четырех человек. Штамм коронавируса "Омикрон" выявили уже в 89 странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранение. За последние сутки в список добавились, в том числе, Украина и Египет.