"Москва и мир": испытание зимой и новые коронавирусные ограничения в Германии

В Москве сугробы выросли до 27 сантиметров. Всю ночь в городе шел снег и периодически продолжается в течение дня. На метеостанции ВДНХ только за ночь зафиксировали прирост в пять сантиметров. А всего за декабрь в столице выпало 42 миллиметра осадков, это 75% месячной нормы. И синоптики обещают, что это пока не рекорд. К концу следующей недели снега будет еще больше. В Подмосковье самые высокие сугробы сейчас в Павловском Посаде и Черустях.

Очередной рекорд поставило в столице и атмосферное давление. Как и обещали, из-за циклона оно упало

до 725 миллиметров ртутного столба. А завтра начнется обещанное похолодание. Днем будет от минус 5 до минус 10 градусов, облачно и снег. Вечером температура еще понизится. А со вторника днем термометры будут показывать от 15 до 22 градусов мороза. По области станет еще холоднее, до минус 26 градусов.

В ГИБДД извинились за сбой в системе. Накануне случились неполадки в работе информационных ресурсов МВД. Из-за этого люди не могли зарегистрировать транспортные средства и получить водительские права. Также не было доступа к информации о штрафах за нарушение правил дорожного движения. К базам данных не смогли подключиться и сами сотрудники инспекции.

На официальном сайте МВД говорится, что сбой в системе случился из-за коммунальной аварии. Серверы, на которых хранится информация госавтоинспекции, оказались залиты водой. Сейчас неполадки устраняются и в лучшем случае все восстановят в течение дня. В связи со сбоем 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Кроме того, сохранится 30-процентная скидка для тех, кто оплатил услуги и не попал на прием 18 декабря.

Германия с понедельника закрывается от Великобритании. Причина в молниеносном распространении нового штамма коронавируса "Омикрон". В Соединенном Королевстве уже более 25 тысяч случаев заражения новым вариантом, причем 10 тысяч – только за один сутки.

В Лондоне объявили чрезвычайное положение. В связи с этим Германия с 20 декабря вводит двухнедельный карантин для всех, кто прибудет из Великобритании. Причем вне зависимости от того, что человек привит или недавно переболел коронавирусом.

Нидерланды с этого дня ушли в локдаун из-за "Омикрона". Закрыты кафе, рестораны, спортзалы, парикмахерские. Учиться школьники и студенты будут только онлайн. Ограничения ввели на все праздники до середины января. В гости на Рождество и Новый год голландцам разрешили приглашать не больше четырех человек. Штамм коронавируса "Омикрон" выявили уже в 89 странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранение. За последние сутки в список добавились Украина и Египет.