"Москва и мир": обновление поликлиник и наводнение на Филиппинах

Около 50 поликлиник реконструируют в Москве в 2022 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты не жалеют ни сил, ни ресурсов. И продолжают работу несмотря на пандемию и ограничения. Мэр напомнил, что программа модернизации поликлиник имеет огромное значение для города. Благодаря этому проекту москвичи смогут получать качественные медицинские услуги в комфортной обстановке.

Так, в этом году реконструировали 35 зданий. В поликлиниках полностью обновили инженерные системы, поменяли планировку, отремонтировали помещения и заменили там всю мебель. Кабинеты профильных врачей разместили таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. На каждом этаже появились зоны комфортного ожидания для пациентов, а в детских поликлиниках – игровые. Также установлено новое медицинское оборудование. В том числе маммографы, рентген, аппараты УЗИ и техника для проведения функциональной диагностики.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до утра понедельника. Гидрометцентр объявил его из-за гололедицы. В Москву пришел циклон, который принес осадки. Почти всю ночь в городе шел снег.

Это отразилось на работе аэропортов. В общей сложности задержали почти 30 рейсов. Осадки продолжатся и в течение всего дня. Температура воздуха в городе будет колебаться от –2 градусов до 0. Горожан предупреждают о рекордно низком атмосферном давлении – до 724 миллиметров ртутного столба. Все вместе эти погодные условия могут негативно сказаться на здоровье.



Недомогания могут ощутить люди с хроническими заболеваниями суставов и и органов дыхания. В начале новой недели жителей столичного региона ждет новое испытание погодой – придут морозы. Погода начнет меняться в ночь на понедельник – похолодает до –6...–11 градусов. А во вторник мороз усилится. В ночные часы столбики термометров опустятся до –17...–20 градусов ниже нуля.

На Филиппинах по меньшей мере 75 человек стали жертвами тайфуна. Но как сообщают власти страны, это не окончательные данные. В стране проблемы со связью, информацию из некоторых регионов получить пока не удалось. Известно о пропавших без вести. В пострадавших районах проблемы с электро и водоснабжением, туда направляют военных, полицейских и пожарных.

На помощь населению мобилизованы сейчас также военные и полицейские в Малайзии. В стране сильнейшее за последние сорок лет наводнение. Погибли по меньшей мере два человек. Более 11 тысяч эвакуированы. Многие люди оказались заблокированы в своих домах. Прогнозы, между тем, не утешительные. Осадки буду только усиливаться.

А в Японии намело полуметровые сугробы. На север страны обрушились снегопады. Были отменены десятки внутренних авиарейсов. На скоростных автомагистралях в районе побережья Японского моря образовались серьезные заторы.