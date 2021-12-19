"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столице и локдаун в Нидерландах

Около 450 тысяч человек в день активно пользуются Большой кольцевой линией метро. Об этом на своей странице в соцсети написал Сергей Собянин. Он отметил, что видит много откликов: москвичи пишут, что теперь экономят время в дороге, отмечают дизайн станций. Мэр добавил, что БКЛ выросла почти в два раза благодаря новому участку, который запустили 7 декабря. По его словам, из новых станций самыми популярными у пассажиров пока стали "Каховская" и "Кунцевская". С них можно сделать пересадку на другие ветки подземки.

По данным столичного Дептранса, около 20% пассажиров нового участка БКЛ ранее не пользовались метро. Так, в первую неделю работы новых станций на дороги города не выехали около девяти тысяч автомобилей. Опросы пассажиров показали, что жители столицы начали экономить на дороге 20–30 минут, а почти 15% респондентов – порядка 40 минут.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до утра понедельника, 20 декабря. Гидрометцентр обьявил его из-за гололедицы. В Москву пришел циклон, который принес осадки. Почти всю ночь в городе шел снег. Это отразилось на работе аэропортов. В общей сложности задержали почти 30 рейсов. Осадки продолжатся и в течение всего дня. Температура воздуха в городе будет колебаться от минус двух градусов до нуля. Горожан предупреждают о рекордно низком атмосферном давлении – до 724 миллиметров ртутного столба. Все вместе эти погодные условия могут негативно сказаться на здоровье.

Недомогания могут ощутить люди с хроническими заболеваниями суставов и органов дыхания. В начале новой недели жителей столичного региона ждет новое испытание погодой – придут морозы. Погода начнет меняться в ночь на понедельник, 20 декабря, похолодает до минус 6–11. А во вторник, 21 декабря, мороз усилится. В ночные часы столбики термометров опустятся до 17–20 градусов ниже нуля.

В Нидерландах начался жесткий локдаун из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Премьер-министр Марк Рютте ввел ограничения до 14 января. По прогнозам, данный штамм станет доминирующим вариантом к Новому году. Снижать риски будут традиционными запретами. В Нидерландах закрыли все рестораны и кафе, спортзалы, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы. Не работают рождественские ярмарки. На время остались без клиентов парикмахеры и косметологи, их профессии связаны с близким контактом. А спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах. Закрываются школы и вузы. В гости на Рождество и Новый год можно приглашать не более четырех человек.

В преддверии локдауна голландцы массово отправились по барам и магазинам, где выстроились в огромные очереди. В стране более 70% населения полностью вакцинировано от COVID-19. На фоне "Омикрона" заболеваемость поднялась до 15 тысяч новых случаев в сутки.