"Москва и мир": запрет на массовые мероприятия во Франции и морозы в Москве

На Москву надвигаются морозы. Холодать начнет вечером в понедельник. Столбики термометров опустятся чуть ниже минус 10. Во вторник и среду станет еще холоднее. В столице ожидаются от минус 15 до минус 20 градусов. А в Московской области прогнозируют 26 градусов мороза. Все службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях резкого похолодания.
Болельщики могут оформить Fan ID на портале госуслуг, в МФЦ и непосредственно на спортивных объектах. Процедуру постарались сделать максимально прозрачной и быстрой. Законопроект о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования Госдума приняла накануне в третьем чтении. Он вступит в силу с 1 июня следующего года.
Власти Франции запретили массовые мероприятия в новогоднюю ночь. Кроме того, они попросили французов по возможности оставаться дома и отметить праздник в узком семейном кругу. Несколько дней подряд в стране каждые 24 часа диагноз коронавирус ставят более 60 тысячам человек. Несколько сотен из них заражены штаммом "Омикрон". По мнению медиков, к началу следующего года эта мутация станет доминирующей в стране.
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