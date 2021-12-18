"Москва и мир": оформление Fan ID и заболеваемость коронавирусом в Великобритании

К новогодним праздникам в столице украсят автобусы, электробусы, трамваи, поезда метро, МЦК и МЦД, а также коммунальную технику. Яркие гирлянды уже появились на 50 электробусах и 20 трамваях "Витязь-Москва". Также нарядили 11 вагонов Московских центральных диаметров, почти 1,5 тысячи автобусов, четыре автоматических комплекса "Паркон" Центра организации дорожного движения и около 2 тысяч автомобилей такси. А в метро пассажиров будут перевозить три новогодних состава разных поколений "Москва-2020", "Еж" и "Русич", а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.
Болельщики могут оформить Fan ID на портале госуслуг, в МФЦ и непосредственно на спортивных объектах. Процедуру постарались сделать максимально прозрачной и быстрой. Законопроект о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования Госдума приняла накануне в третьем чтении. Он вступит в силу с 1 июня следующего года.
Великобритания вновь ставит антирекорды. В стране каждые 24 часа регистрируют более 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие темпы сохраняются третий день. Борис Джонсон уверен, что стране грозит очередная волна эпидемии из-за штамма "Омикрон". Премьер призвал немедленно прививаться бустерными дозами вакцины всех, у кого со времени последней прививки прошло более трех месяцев.
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