"Москва и мир": морозы в столице и предновогодние выплаты

На Москву надвигаются морозы. Холодать начнет вечером в понедельник. Столбики термометров опустятся чуть ниже минус 10. Во вторник и среду станет еще холоднее. В столице ожидаются от минус 15 до минус 20 градусов. А в Московской области прогнозируют 26 градусов мороза. Все службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях резкого похолодания.

В конце декабря пенсионеры и работающие россияне получат сразу две выплаты – за декабрь и январь. Кроме того, до Нового года на карты россиян заранее поступят премии и пособия. Об этом сообщили в Госдуме. В этом году праздники начнутся 31 декабря. А последним нерабочим днем будет 9 января.

Великобритания вновь ставит антирекорды. В стране каждые 24 часа регистрируют более 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие темпы сохраняются третий день. Борис Джонсон уверен, что стране грозит очередная волна эпидемии из-за штамма "Омикрон". Премьер призвал немедленно прививаться бустерными дозами вакцины всех, у кого со времени последней прививки прошло более трех месяцев.