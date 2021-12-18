"Москва и мир": морозы в столице и предновогодние выплаты

На Москву надвигаются морозы. Холодать начнет вечером в понедельник. Столбики термометров опустятся чуть ниже минус 10. Во вторник и среду станет еще холоднее. В столице ожидаются от минус 15 до минус 20 градусов. А в Московской области прогнозируют 26 градусов мороза. Все службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях резкого похолодания.
В конце декабря пенсионеры и работающие россияне получат сразу две выплаты – за декабрь и январь. Кроме того, до Нового года на карты россиян заранее поступят премии и пособия. Об этом сообщили в Госдуме. В этом году праздники начнутся 31 декабря. А последним нерабочим днем будет 9 января.
Великобритания вновь ставит антирекорды. В стране каждые 24 часа регистрируют более 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Такие высокие темпы сохраняются третий день. Борис Джонсон уверен, что стране грозит очередная волна эпидемии из-за штамма "Омикрон". Премьер призвал немедленно прививаться бустерными дозами вакцины всех, у кого со времени последней прививки прошло более трех месяцев.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: