"Москва и мир": пожар в Петербурге

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К новогодним праздникам в столице украсят автобусы, электробусы, трамваи, поезда метро, МЦК и МЦД, а также коммунальную технику. Всего –- более трех тысяч единиц транспорта. Так, яркие гирлянды уже появились на 50 электробусах и 20 трамваях "Витязь-Москва". Также нарядили 11 вагонов Московских центральных диаметров, почти 1,5 тысячи автобусов, четыре автоматических комплекса "Паркон" Центра организации дорожного движения и около 2 тысяч автомобилей такси.
В метро пассажиров будут перевозить три новогодних состава разных поколений – "Москва-2020", "Еж" и "Русич", а также 60 поездов с украшенными головными вагонами. Праздничный транспорт будет ходить по столице до конца января. Наряженные электробусы и трамваи уже оценил Сергей Собянин. Также мэр объявил, что пассажирский транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно.
Причиной пожара на корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ. При этом официально причина пожара еще не названа, ее устанавливает прокуратура. Огонь охватил три палубы корвета "Проворный", который строили по заказу Минобороны.
Власти Франции запретили массовые мероприятия в новогоднюю ночь: не будет ни концертов, ни фестивалей, ни народных гуляний. Нельзя будет даже запускать фейерверки. Кроме того, власти попросили французов по возможности оставаться дома и отметить праздник в узком семейном кругу. Несколько дней подряд в стране каждые 24 часа диагноз коронавирус ставят более 60 тысячам человек.
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