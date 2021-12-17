"Москва и мир": погода в столице и вулкан на острове Пальма

Облачная погода со снегопадом ожидается в столице в выходные, 18 и 19 декабря. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в городе будет около минус 1–3 градусов, а ночью – до минус 6 градусов. В воскресенье усилятся осадки из-за циклона, который приблизится к столичному региону. Прогнозируется сильная метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. Из-за этого Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности с вечера 18 декабря до вечера 20 декабря.

Также будет низкое атмосферное давление – 730 миллиметров ртутного столба при норме в 748 миллиметров. А со вторника в столицу придут морозы. По словам синоптиков, ощутимый минус продержится всю неделю. Не исключено, что по ночам столбики термометров будут опускаться до 20 градусов ниже нуля.

Вулкан на испанском острове Пальма прекратил извержение. Его активность замерла более двух суток назад, но сейсмологи говорят, что только через десять дней можно будет констатировать очередной сон исполина.

Ученые воспользовались затишьем и уже начали изучать кратер. Сейчас он превратился в обычное углубление, откуда поднимаются струи вулканического газа. Извержение Кумбре-Вьеха стало самым долгим в истории острова с XVI века. Вулкан извергал лаву почти три месяца. За этот период огненные поток накрыл более 1,2 тысячи гектаров и разрушил около трех тысяч зданий. Свои дома были вынуждены покинуть 7 тысяч человек, многим из них вернуться уже некуда.

Стихия полностью уничтожила банановые плантации, а это основной экспортный продукт острова. Ущерб экономике оценивается минимум в полмиллиарда евро. На Пальме готовятся к масштабным восстановительным работам. Островитяне будут расчищать завалы и откапывать из-под толстого слоя пепла уцелевшие здания. На помощь им Мадрид отправил военных. Территория вокруг вулкана объявлена зоной отчуждения.

Владимир Путин поручил доработать проект о применении сертификатов вакцинации в общественных местах. По его словам, система QR-кодов должна защищать граждан, а не создавать им лишние трудности.

Также президент затронул тему нового штамма коронавируса. Он обратил внимание на то, что последствия распространения "Омикрона" пока непонятны.

Тем не менее Владимир Путин сообщил, что "Спутник V" эффективен в борьбе со штаммом "Омикрон". В ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение. Также президент призвал россиян прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их в новогодние праздники.